Китай призвал Россию и Украину вернуться к переговорам Китай призвал Россию и Украину вернуться к переговорам без предварительных условий

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дай Бин

Китай призывает Россию и Украину вернуться к переговорам без предварительных условий. Такое заявление сделал заместитель постоянного представителя КНР при ООН Дай Бин в ходе выступления на заседании Совета Безопасности организации по украинскому вопросу. Он подчеркнул, что международное сообщество будет способствовать подобным действиям. Слова китайского дипломата приводит ТАСС.

Дипломатические переговоры — это единственный путь для урегулирования украинского кризиса. Международное сообщество должно поощрять мир и переговоры, безотлагательно работать над тем, чтобы способствовать и создавать благоприятные площадки для возобновления переговоров. Усадить конфликтующие стороны за стол переговоров не будет простой задачей, но это первый шаг на пути к политическому решению, — сказал Дай Бин.

Он также добавил, что Украина не является «ареной для борьбы между крупными странами» и никому не следует стремиться извлечь выгоду из происходящего.

24 февраля китайский МИД опубликовал план урегулирования конфликта на Украине. Он состоит из 12 пунктов. В документе сказано в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий и возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.

В МИД РФ отметили, что Россия разделяет соображения Китая по украинскому кризису и высоко ценит стремление Пекина внести вклад в урегулирование ситуации мирными средствами. В ведомстве также подчеркнули, что Москва открыта к достижению целей спецоперации политико-дипломатическим способом.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в свою очередь заявил, что Вашингтон не станет диктовать Киеву, как ему договариваться с Москвой. По его мнению, принимать решение о своей судьбе должны сами украинцы.