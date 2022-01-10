Китай осудил любое вмешательство в дела Белоруссии

Председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе беседы он выступил против любого вмешательства внешних сил во внутренние дела Белоруссии. Как отметил Си Цзиньпин, Минск и Пекин должны защищать основанный на международном праве миропорядок, сообщает Центральное телевидение Китая.

Китай и Белоруссия эффективно сотрудничают в рамках различных многосторонних форматов, включая ООН, решительно поддерживают друг друга в вопросах защиты коренных интересов, что отражает стратегическую ценность сотрудничества двух стран, — сказал он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Белоруссия в новой обстановке должны продолжать тесное взаимодействие, защищать международную беспристрастность и справедливость.

В свою очередь Лукашенко поблагодарил Пекин за политическую и моральную поддержку Минска. Он выразил надежду на углубление сотрудничества с КНР в сферах торговли, инвестиций, медицины, образования и в борьбе с пандемией. Кроме того, Лукашенко проинформировал Си Цзиньпина о деятельности миротворческих сил ОДКБ в Казахстане и итогах саммита организации.

Ранее Си Цзиньпин выразил поддержку президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. В своём послании он отметил, что Китай выступает против внешних сил, которые создают беспорядки и подстрекают к «цветной революции» в Казахстане.