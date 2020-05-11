Китай направит в Африку специалистов по борьбе с коронавирусом

Власти КНР направят в Алжир, Демократическую Республику Конго и Зимбабве специалистов для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Китай и Африка — братья, наша дружба испытана временем. В условиях распространения коронавируса в мире мы предпримем все возможные усилия, чтобы оказать поддержку африканским странам, — заявил китайский дипломат на брифинге.
Специалисты будут отправлены из провинций Хунань (центр страны) и Хэбэй (север), а также из города центрального подчинения Чунцин (юго-запад).
NEWS.ru писал, что в Китае вновь появилась зона с высоким уровнем угрозы коронавирусной инфекции — уезд Шулань, где заразились 11 человек. Также новые заболевшие диагностированы в китайской провинции Ухань. О новых случаях заражения в Ухани не сообщалось с 4 апреля, последний выздоровевший пациент покинул местную больницу 26 апреля.
Всего в мире коронавирусом заразились более 4,1 млн человек, более 282 тысяч умерли, более 1,4 млн выздоровели.
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