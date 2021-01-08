Ким Чен Ын: главным врагом для КНДР являются США

https://static.news.ru/photo/04021e68-5202-11eb-b033-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kevin Lim/The Straits Times/Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не изменит своего курса в отношениях с США из-за смены администрации в Белом доме. Северокорейский лидер также назвал США главным врагом для своей страны, сообщает национальное агентство Yonhap.

По сообщению агентства, соответствующее заявление Ким Чен Ын сделал 5 января на открытии VIII съезда Трудовой партии Кореи, передаёт РИА Новости.

Лидер КНДР сказал, что отношение его страны к США не изменится и не зависит от того, кто находится у власти в Вашингтоне. Ким Чен Ын подчеркнул, что США являются «главным врагом для КНДР».

Северокорейский лидер также отметил, что отношения между Пхеньяном и Вашингтоном могут стать лучше, если США откажутся от «враждебной политики».

Как сообщал NEWS.ru, Ким Чен Ын в своём выступлении на открытии VIII съезда Трудовой партии Кореи также рассказал, как КНДР столкнулась с самыми сильными вызовами.

Вместо новогоднего обращения Ким Чен Ын написал от руки согражданам письмо. В нём он пожелал всем семьям страны большого счастья с любимыми людьми и крепкого здоровья. Политик поблагодарил людей за то, что они неизменно доверяли партии даже в трудные времена.