Ким Чен Ын вместо новогоднего обращения написал согражданам письмо

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Лидер Севрной Кореи Ким Чен Ын впервые поздравил жителей страны с Новым годом в письме.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на южнокорейские СМИ, вместо традиционного обращения Ким Чен Ын лично от руки написал письмо.

В письме он пожелал всем семьям страны большого счастья с любимыми людьми, крепкого здоровья.

В новом году я тоже буду много работать, чтобы раньше наступила новая эра, в которой сбудутся идеалы и желания нашего народа, — написал лидер КНДР.

Он также добавил, что благодарит людей за то, что они неизменно доверяли и поддерживали партию даже в трудные времена. Ким Чен Ын поклялся, что всегда останется верным великим людям.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новогоднее обращение президента России Владимира Путина продлилось шесть минут и стало самым длинным из подобных выступлений. Российский лидер предложил россиянам помечтать о самом светлом — о мире и благополучии, счастье и радости для всех, кто рядом и кто дорог. Президент добавил, что желает всем гражданам страны крепкого здоровья, веры, надежды и любви.