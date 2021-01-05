Ким Чен Ын рассказал, как КНДР столкнулась с самыми сильными вызовами

https://static.news.ru/photo/e1323228-503b-11eb-bbb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) и Трудовая партия Кореи (ТПК) за последние пять лет столкнулась с наиболее сильными вызовами. Страна с достоинством справилась с ними. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Продолжающийся кризис создал огромные препятствия для развёртывания нашей революции. Но наша партия одержала громкие победы своими упорными и точными действиями, демонстрируя собственный подход к революционной борьбе, — рассказал политик во время съезда ТПК, который прошёл 5 января.

Ким Чен Ын назвал созыв съезда в сложной обстановке замечательным политическим решением, которое повлияет на развитие внешней и внутренней ситуации. Он подчеркнул, что республика столкнулась с «худшим из худшего, когда-либо ранее виденного», сообщает Центральное телевидение КНДР.

Некоторое время назад Ким Чен Ын заявил, что в КНДР не были выполнены экономические показатели, которые были предусмотрены планом на пять лет. Делегаты съезда ТПК должны одобрить новый план экономического развития на 2021 год, а также утвердить политическую линию в отношению Южной Кореи и США.

Как писал NEWS.ru, вместо новогоднего обращения Ким Чен Ын написал от руки согражданам письмо. В нём он пожелал всем семьям страны большого счастья с любимыми людьми и крепкого здоровья. Политик поблагодарил людей за то, что они неизменно доверяли и поддерживали партию даже в трудные времена.