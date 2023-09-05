Переговоры Путина и Ким Чен Ына: почему США боятся их встречи Эксперты считают, что Москва и Пхеньян договорятся о противодействии США, Японии и Южной Корее

Фото: KCNA/ТАСС

Ким Чен Ын

Мировые СМИ сообщили о вероятном визите лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивосток во время Восточного экономического форума с 10 по 13 сентября. Президент России Владимир Путин также может в эти дни посетить Дальний Восток. На Западе опасаются, что Путин и Ким обсудят возможность поставок России большего количества вооружений для продолжения военной операции на Украине. Насколько оправданны эти опасения и что может предоставить Москве Пхеньян — в материале NEWS.ru.

Что известно о возможной встрече

The New York Times (NYT) сообщила о готовящемся визите Ким Чен Ына в Россию на следующей неделе для участия в Восточном экономическом форуме. По данным газеты, в рамках мероприятия лидер КНДР проведет переговоры с российским президентом. Предполагается, что Ким Чен Ын поедет из Пхеньяна на бронепоезде, а встретятся лидеры на Тихоокеанском побережье России — во Владивостоке. Хотя ходят слухи, что он также может посетить Москву.

Официально о поездке ни российские, ни северокорейские власти не объявляли. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на слухи, заявил, что стороны и так находятся в постоянном контакте. Больше никаких деталей он не привел, встречу не подтвердил.

Неизвестным на настоящий момент остается и список высокопоставленных гостей форума. В СМИ появляется информация о том, что сам Путин тоже собирается приехать во Владивосток в дни проведения мероприятия, где помимо участия в пленарной сессии у главы государства запланированы и иные мероприятия, в том числе деловые встречи, сообщил источник «Ведомостей».

Фото: kremlin.ru Ким Чен Ын и Владимир Путин

Какие темы обсудят Путин и Ким

Источники издания среди американских чиновников утверждают, что главы государств обсудят возможность поставок России большего количества вооружений для продолжения военной операции на Украине. NYT также пишет, что Путин якобы надеется договориться о поставках в Россию артиллерийских снарядов и противотанковых ракет, а Ким Чен Ын в свою очередь хотел бы получить доступ к передовым технологиям для спутников и атомных подлодок.

The Guardian полагает, что еще одной темой переговоров лидеров станет продовольственный вопрос. По данным издания, Ким Чен Ын обратится к Путину на фоне сообщений о хронической нехватке продовольствия и высоких показателях недоедания среди северокорейских детей в возрасте до пяти лет.

Тема военных поставок в Россию на встрече во Владивостоке обсуждаться не будет, утверждает в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин. По его словам, поставлять вооружения с Дальнего Востока для Москвы экономически невыгодно, ведь пока они доедут до Украины, пройдет целых 12 дней.

«За это время можно свои ракеты выпустить, наш военно-промышленный комплекс сегодня на это вполне способен, — заметил Жебин. — На самом деле, лидеры России и КНДР обсудят пути противостояния треугольнику США — Япония — Южная Корея. Эти страны постоянно проводят встречи, организуют совместные учения. Одним словом, они создают завесу, которая должна сдерживать Россию, Китай и КНДР. А ситуация на Украине — лишь предлог, все выдвигаемые обвинения искусственны. В создавшихся условиях было бы вполне естественно противодействовать планам противников. Именно с этой целью Ким Чен Ын едет в Россию».

Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин

Как Москва и Пхеньян будут противостоять Вашингтону

Жебин напомнил, что 18 августа в штате Мэриленд под Вашингтоном прошла трехсторонняя встреча лидеров США, Южной Кореи и Японии. Как позже сообщили СМИ, повестка саммита во многом была посвящена противодействию России, Китаю и КНДР.

«Несколько лет назад в Москве встретились заместители глав МИД России, Китая и КНДР. Но никакого продолжения этот формат пока не получил. Было бы вполне разумно возобновить такие контакты, чтобы найти совместные ответы на явно агрессивные недружественные действия других стран», — пояснил Жебин.

Политолог также предложил зеркально отвечать на действия треугольника США — Япония — Южная Корея.

«США, Япония и Южная Корея договорились о проведении трехсторонних маневров. Почему бы и нам не заняться тем же самым, ведь надо этому противодействовать, улучшать координацию действий и в политической сфере, и в военной. Было бы правильно, если бы мы занялись этой работой, и без всяких отлагательств и раскачек», — подчеркнул Жебин.

О каких угрозах говорит Запад

Информация о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына беспокоит западные страны. В Совете национальной безопасности Белого дома призвали Пхеньян не консультироваться с Москвой о военно-техническом сотрудничестве и не продавать ей оружие. При этом американский президент Джо Байден на просьбу прокомментировать поездку Ким Чен Ына в Россию отвечает только улыбкой.

В прошлом году Вашингтон обвинил Пхеньян в поставках боеприпасов для российских военных. В США утверждали, что Северная Корея уже предоставила вооружение бойцам ЧВК «Вагнер» и планирует продолжить поставки через Ближний Восток и Северную Африку.

В МИД КНДР назвали эти обвинения «клеветой и абсурдом». Там в свою очередь призвали международное сообщество обратить внимание на действия США, которые «вторгаются на Украину с различным смертоносным оружием». Официальный представитель МИД России Мария Захарова также назвала эти заявления ложью.

За контактами двух лидеров следят и южнокорейские власти. В Сеуле рассчитывают, что контакты Путина и Кима внесут вклад в мир и стабильность на Корейском полуострове. Вместе с тем власти Южной Кореи напомнили о резолюции Совбеза ООН, согласно которой запрещено вести торговлю оружием с КНДР.

«Пхеньян уже давно подал Западу предупредительный сигнал о том, что не так легко сломать строй внутри этой страны и уничтожить ее, как это удалось в Ираке и Ливии. КНДР показала это, создав ракетно-ядерное оружие. Просто Ким Чен Ын задается вопросом, почему представители Вашингтона, Токио и Сеула встречаются чуть ли не каждый год, а Москва, Пекин и Пхеньян — раз в пять лет. Он решил исправить это. А у американцев хватает наглости еще как-то помешать его приезду», — сетует Жебин.

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press Испытательный пуск МБР «Хвасон-17»

Что известно о военном сотрудничестве РФ и КНДР

В июле министр обороны России Сергей Шойгу отправился в КНДР, чтобы принять участие в военном параде в честь 70-й годовщины подписания перемирия в корейской войне 1950–1953 годов. Корейское агентство Yonhap сообщило, что северокорейские военные продемонстрировали МБР «Хвасон-17» и «Хвасон-18», а также показали беспилотники.

Эксперты заявили NEWS.ru, что российский министр во время своего визита мог договориться о поставках боеприпасов из Северной Кореи в Россию. Кроме того, они предположили, что Москву могут заинтересовать новые дроны и РСЗО. Специалисты отмечают, что Северная Корея имеет большой потенциал в этой области.

Когда Ким приезжал в Россию последний раз

Первый в истории визит Ким Чен Ына в Россию состоялся в апреле 2019 года. Он приехал на бронепоезде во Владивосток, где провел переговоры с Путиным. Двое лидеров обсудили тогда двусторонние отношения, вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, темы, «связанные с санкционными делами», а также возможность строительства линий электропередачи, газопровода и нефтепровода из России в Северную Корею.

Ким Чен Ын во время встречи с Путиным послушал песню «Катюша» и попробовал каравай из рук девушек в русских национальных костюмах. Он признался, что слышал о России много хорошего и «давно мечтал в ней побывать», но сделать это получилось лишь сейчас — через семь лет после того, как он возглавил КНДР.

«Надеюсь, что и в будущем буду посещать вашу страну», — добавил он.

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