Киев пригрозил Китаю «агрессивной реакцией» в случае помощи России

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Михаил Подоляк

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала «Дом» пригрозил Китаю «агрессивной реакцией», если тот будет поставлять оружие России. Таким образом он прокомментировал соответствующие подозрения США в отношение Пекина.

Если какая-то страна <...> начинает передавать России технику, значит, надо как-то агрессивно на это реагировать, — сказал Подоляк.

При это он отметил, что в настоящее время доказательств оказания Китаем военной помощи России нет. Подоляк также добавил, что если Пекин решится на это, то тем самым нарушит нормы международного права.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен по поводу возможной «летальной» военной помощи России на Украине со стороны Китая. В ответ на это представитель МИД КНР Ван Вэньбинь потребовал от Вашингтона должны прекратить распространение ложной информации. Он подчеркнул, что именно США, а не Китай непрерывно поставляют оружие на поле боя. Политика Пекина по украинскому вопросу сводится к продвижению примирения сторон и содействию переговоров, добавил дипломат.