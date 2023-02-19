США обеспокоились из-за возможной помощи России на Украине со стороны Китая Блинкен заявил, что США обеспокоены возможной помощью России со стороны Китая на Украине

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Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность при встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И по поводу возможной помощи России, о чем он заявил в интервью NBC. Американский политик подчеркнул, что пригрозил китайскому дипломату серьезными последствиями за подобные действия.

Мы очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает оказание «летальной» поддержки России в ее агрессии против Украины, — отметил Блинкен.

В чем именно будут выражаться серьезные последствия, госсек США не уточнил.

Ранее замглавы украинского Министерства иностранных дел Андрей Мельник заявил, что власти Китая радикально не изменят свою позицию по конфликту на Украине. По словам дипломата, следует проявлять осторожность в прогнозах по этому вопросу. Он подчеркнул, что Китай имеет собственные цели.

Представитель китайского МИД Ван Вэньбинь обрушился с критикой на западные СМИ за отсутствие реакции после публикации статьи Сеймура Херша о взрывах на «Северных потоках» и призвал провести беспристрастное расследование этого инцидента. По его словам, западные СМИ, пропагандирующие свободу, профессионализм и беспристрастность, впали в коллективную афазию.