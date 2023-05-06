Кандидат в президенты Парагвая возглавил протест и был арестован В Парагвае арестовали кандидата в президенты Кубаса, возглавившего протест после выборов

Фото: EPA/TASS

Парагвайо Кубас

Называющий себя анархистом политик Парагвайо Кубас, занявший третье место на выборах президента страны, 5 мая был арестован по ордеру Генеральной прокуратуры. Его обвинили в нарушении общественного порядка и других преступлениях после того, как он возглавил протесты, сообщает Reuters.

Выборы прошли 30 апреля, на них победил кандидат от правящей партии «Колорадо» Сантьяго Пенья, за которого проголосовали 42,74% избирателей. За его главного соперника Эфраина Алегре отдали голоса 27,48%, а Кубас неожиданно собрал 23% голосов и объявил сторонникам, что выборы сфальсифицированы. Начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками.

Парагвайская генеральная прокуратура предъявила обвинения в массовых беспорядках более чем сотне участников акций протеста. Кубас, который возглавил протесты, был задержан на последнем этапе запланированной поездки в Асунсьон.

Как вы можете видеть, меня арестовывают. Все преступники в этой стране должны быть в наручниках, как Парагвайо Кубас, — сказал он, садясь в машину полиции.

Ранее Парагвай заявил о невозможности отправить свою продукцию в Россию. Страна в 2022 году поставила Москве почти 20% от всего экспорта говядины. Глава парагвайской ассоциации производителей крупного рогатого скота Педро Гайя назвал Россию вторым по величине покупателем и посетовал, что внутренний рынок не сможет вобрать в себя излишки мяса.