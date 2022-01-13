Шольц анонсировал переговоры представителей «нормандской четвёрки»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что представители «нормандской четвёрки» вскоре проведут встречу для подготовки дальнейших переговоров, передаёт РИА Новости.

Мы стараемся также активизировать нормандский формат. Мы <...> неоднократно пытались привести в движение этот формат. <...> И мы очень рады, что вскоре переговорщики всех четырёх стран (Германии, России, Франции и Украины. — NEWS.ru.) вновь встретятся вместе и начнут подготовительные переговоры, — заявил Шольц.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года поcле госпереворота на Украине, когда часть районов Донецкой и Луганской областей страны отказались подчиняться новым властям и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части государства линией разграничения.

Урегулирование ситуации в регионе обcуждается на уровне «нормандской четвёрки», куда входят Украина, Россия, Франция и Германия. Противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхcторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).