Канада ввела санкции против Иосифа Пригожина и Никиты Михалкова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков

Канада ввела санкции против продюсера Иосифа Пригожина, режиссера Никиты Михалкова и системы «Мир». Также санкции коснулись организации Михалкова — ООО «Бесогон», сообщает МИД Канады.

Также в обновленный список рестрикций вошли актеры Иван Охлобыстин и Дмитрий Харатьян, певцы Филипп Киркоров, Тимати, Александр Скляр и Shaman, певицы Валерия и Юлия Чичерина, гендиректор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский. Среди организаций оказались «Мегафон», МТС, «Теле2», «Билайн», Тинькофф-банк, а также Московское общество казаков.

Несколько институций из кабинета министров тоже оказались в списке. Санкции введены против министра культуры Ольги Любимовой и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. Под рестрикции попали и возглавляемые ими ведомства.

Всего в списке 39 физических лиц и 25 юридических лиц.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании включило в санкционный список россиян, связанных с ЧВК «Вагнер». Ограничительные меры коснулись восьми человек. Согласно обнародованным данным, список пополнили Александр Малолетко, Константин Пикалов, Александр Иванов, Виталий Перфилев, Дмитрий Сытый и Иван Маслов. Кроме того, санкции ввели в отношении топ-менеджеров компаний Maroe Gold и «М Инвест» Михаила Потепкина и Андрея Манделя.