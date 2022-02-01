Канада призвала своих граждан покинуть Украину из-за «угрозы России»

Власти Канады призывают сограждан не посещать Украину, а тех, кто находится на её территории, покинуть по соображениям безопасности, говорится на сайте правительства страны. Отмечается, что угрозы со стороны России усилились и существует риск вооружённого конфликта. Людей предупреждают, что полёты могут быть отменены в короткие сроки, в связи с чем канадцам предлагают уехать, пока доступны коммерческие рейсы.

На Украине существует риск вооружённого конфликта. С ноября 2021 года усилились угрозы со стороны России и наращивание военной мощи у границы с Россией и в незаконно оккупированном Крыму. Условия безопасности непредсказуемы и могут ухудшиться без предупреждения, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что военные действия на Украине могут нарушить транспортные маршруты и услуги по всей стране. Доступ к телекоммуникациям также может быть прерван в любой момент.

Власти предупреждают, что возможности посольства Канады по оказанию консульских услуг на Украине могут быть сильно ограничены, поэтому гражданам не стоит надеяться на помощь. В связи с этим людям советуют покинуть страну, пока есть время.

Ранее МИД Канады принял решение вывезти с Украины семьи своих дипломатов. В заявлении ведомства также отмечается, что такое решение было принято на фоне «дестабилизирующей деятельности» России вблизи границ с Украиной. Сами работники дипмиссии пока останутся в Киеве и будут следить за развитием событий.