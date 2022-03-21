Как жить соседям: Турция и Греция намерены урегулировать Эгейское море

По сообщениям турецких СМИ, глава Минобороны Турции Хулуси Акар выдвинул идею о совместной эксплуатации природных ресурсов Эгейского моря Грецией и Турцией. Подобные заявления прозвучали после встречи Акара со своим греческим коллегой Николаосом Панайотопулосом на полях внеочередного совещания глав оборонных ведомств НАТО. Такая инициатива сторон вызвала неоднозначную реакцию на фоне имеющихся противоречий между Афинами и Анкарой, включая разграничение морских зон и морских территорий в восточной части Средиземного моря, где в последние годы открыли крупные месторождения газа. Теперь стороны пытаются наладить отношения, для чего, по словам Акар, были проведены «позитивные и конструктивные переговоры по текущим вопросам».

Новые реалии Эгейского моря

Турция не раз заявляла о готовности «помириться» и урегулировать все имеющиеся противоречия с Грецией. Прошлый год стал важным в вопросе налаживания двусторонних отношений. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил журналистам о том, что Турция начала совместную работу с греческой стороной, главной целью которой является сотрудничество и реализация конкретных проектов.

Достигнутое с греческой стороной в понедельник соглашение внесёт взаимный позитивный вклад в туристический сектор стран, — говорится в заявлении сторон.

Сегодня стороны продолжают двигаться по направлению налаживания отношений. Акар отметил, что в районе Эгейского моря развивается туризм, рыболовство и многое другое. Их совместное использование, по его словам, важно для процветания народов двух стран.

Мы за то, чтобы использовать их вместе, мы говорили об этом. Мы получили положительный ответ от нашего собеседника в этом смысле, мы ожидаем, что они будут двигаться в этом направлении. Мы конструктивны, позитивны, это наш подход, — сказал Акар.

Министр обороны Турции Хулуси Акар Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Такое заявление ещё вчера казалось нечто невозможным, а сегодня у такого сотрудничества есть потенциал, заявил политолог и востоковед Юрий Мавашев в беседе с NEWS.ru. При этом он отметил, что не стоит на настоящий момент настраиваться оптимистично по данному вопросу.

Ключевой вопрос заключается в том, смогут ли стороны договориться по энергоресурсам. Шанс на это есть. Но я не был бы чересчур оптимистичен. Всё-таки Турция и Греция конкуренты, и только особые обстоятельства смогли бы их толкнуть друг к другу, — отметил Мавашев.

По его словам, Анкара стремится налаживать отношения с другими странами и минимизировать противоречия с соседними государствами.

Сегодня в регионе Эгейского моря наблюдаются новые реалии, отметил эксперт Центра стратегических исследований Ближнего Востока Ойтун Орхан. Он считает, что на фоне налаживания отношений с Израилем и Египтом Турция не стала отталкивать Грецию, а наоборот, подготовила почву для начала сотрудничества.

Можно сказать, что Турция сейчас налаживает отношения с теми странами, с которыми на протяжении долгого времени у них были политические разногласия, — отметил Орхан.

Он также отметил, что отношения налаживаются и с армянской стороной, оттепель в отношениях с которой настала после победы Азербайджана во второй войне в Карабахе. Таким образом, по его словам, какие-то вопросы решаются военным противостоянием, а какие-то дипломатическим путём и с помощью переговоров.

Эксперты отметили, что налаживание отношений между сторонами возможно на фоне эскалации напряжённости на Украине. Это могло сподвигнуть Анкару, которая активно выступает в качестве главного переговорщика в регионе, роль которой признаёт весь мир.

Спор на воде, на земле и в небе

Истоки разногласий между Турцией и Грецией берут своё начало со времён Османской империи. Дополнительной причиной противоречий стал конфликт вокруг Кипра, куда Турция ввела войска в 1974 году. Сейчас примерно треть острова занимает Турецкая Республика Северного Кипра, которую не признала ни одна страна, кроме Турции.

Баррикада отделяет греческую и турецкую части города Никосии, Кипр Maurizio Gambarini/dpa/Global Look Press

Но кипрский вопрос не является единственным камнем преткновения в турецко-греческих отношениях. Есть сильные разногласия по теме Эгейского моря. Спор возник ещё в 1923 году при подписании Лозаннского мирного договора, в соответствии с которым Анкара отказалась от претензий на многие острова в Эгейском море. Однако после окончания Второй мировой войны турецкие власти вновь подняли этот вопрос. В частности, многие безымянные островки, по их мнению, не были указаны в документе.

В очередной раз конфликт вспыхнул, когда стало известно о возможных нефтяных месторождениях в Эгейском море. По нормам международного права установлено, что ширина территориальных вод может находиться в пределах 12 морских миль. В Эгейском море из-за близости островов к побережью материка она составляет шесть миль. Соответственно, Афины не хотели бы упускать право расширения своих границ, но на противоположной стороне их останавливают турки, которые всячески противостоят подобным действиям, поскольку в противном случае греки практически вплотную приблизятся к границам Турции.

Ещё один спор — о национальном воздушном пространстве в Эгейском море, которое не совпадает с шириной территориальных вод и составляет 10 миль, вместо шести. Анкара не признаёт такой лимитации, а Греция время от времени перехватывает самолёты, что приводит порой даже к человеческим жертвам.

Чьи тут ресурсы

Летом 2020 года Греция заключила с Италией и Египтом соглашение о разграничении морских зон, которые подтверждают право греческих островов на исключительную экономическую зону. Греция таким образом пыталась противостоять попыткам Турции подтвердить свои права в регионе. При этом Анкара подчеркнула, что не считает соглашение действительным.

Этот документ позволяет Афинам и Каиру получить максимальную выгоду от добычи нефти и газа в Средиземном море, — говорится в заявлении глав МИД Греции и Египта Никоса Дендиаса и Самеха Шукри.

Министр иностранных дел Греции‎ Никос Дендиас Giannis Panagopoulos via imago-images.de/Global Look Press

Не секрет, что данное решение было принято в ответ на подписанный Анкарой и Правительством национального согласия Ливии меморандум о взаимопонимании по морским зонам. В итоге вышло так, что соглашения Греции — Египта и Турции — Ливии противоречат друг другу, потому что страны претендуют на одни и те же воды.

Соглашение о так называемой демаркации морских границ, которое было подписано сегодня, для нас недействительно. <...> Оговорённая в соглашении территория находится на турецком континентальном шельфе, о чём было сообщено ООН, — говорилось в заявлении МИД Турции.

Зеркальный ответ Греции вызывал недовольство Турции, после чего было принято решение направить турецкое судно в сопровождении кораблей ВМС Турции для проведения сейсмической разведки. Греция предупредила, что в случае продолжения действий будут приняты «крайние меры».

Но Анкара на подобные призывы не обратила особого внимания и продолжила разведку месторождений нефти и газа в Средиземном море, при этом призывая Афины «не совершать ошибок».

Греция обратилась к своим союзникам по НАТО, которые должны были «достучаться» до турецких властей. Большие надежды возлагались на старшего партнёра в Альянсе — США. Но и тут Вашингтон должен был здраво оценивать, чем ему грозит шаг против Анкары. Поэтому Штаты лишь призывали стороны к началу диалога и решению проблем дипломатическим путём. Такого же мнения придерживался генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Eurokinissi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Видимо, такой настрой Запада не пугал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который решительно продолжил свою политику в выбранном направлении. Из союзников в Североатлантическом альянсе Грецию с Кипром активнее всего поддержала Франция. Отношения Парижа и Анкары стали более напряжёнными после отправки турецких военных в Ливию. Но в итоге временно градус противостояния снизило землетрясение в Эгейском море, которое унесло жизни свыше 100 человек с обеих сторон.