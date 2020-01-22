В 2020 году совместное российско-индийское предприятие «БраМос Аэроспейс» планирует впервые начать поставки своих крылатых сверхзвуковых ракет за рубеж. Эксперты называют эту компанию самым успешным примером сотрудничества России и Индии в XXI веке. Однако от внимания военных аналитиков не ускользает тот факт, что своим существованием ракета обязана щедрому подарку со стороны РФ, поделившейся передовыми технологиями с Индией. Спустя более чем 20 лет после запуска совместного предприятия «БраМос» остаётся специфическим продуктом для индийских вооружённых сил, который проигрывает российским аналогам на международном рынке. В этом убедился корреспондент NEWS.ru, посетив головной офис компании в Нью-Дели.

В 1998 году Россия и Индия подписали межправительственное соглашение, которое подготовило почву для создания компании «БраМос Аэроспейс». 50,5% в ней принадлежат индийской стороне, 49,5% — российской. Предприятие и одноимённая ракета были названы в честь двух рек — индийской Брахмапутры и российской Москвы. Годом позже компания получила $123 млн от России и $126 млн от Индии и уже в 2001-м провела первый успешный запуск сверхзвуковой крылатой ракеты.

Россия доверяет Индии в плане обмена технологиями, — подчёркивает главный генеральный менеджер по рекламе, маркетингу и экспорту «БраМос Аэроспейс» Правин Патхак. — Технология эта сложная, в одном только двигателе используются 30 видов материалов. В одиночку Индия не смогла бы такое произвести.

Первыми приняли на вооружение продукт российско-индийской дружбы армия и флот Индии, в данный момент ведётся адаптация ракеты для запуска с самолётов. В год компания производит порядка 70 единиц. Их скорость составляет 2,5–2,8 Маха, то есть она в 2,5–2,8 раза превышает скорость звука. Радиус поражения «БраМос» может достигать 290 км. В разговоре с NEWS.ru представители «БраМос Аэроспейс» намекнули, что могли бы увеличить дальность своей ракеты, учитывая то, что ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) больше не ограничивает подобные виды вооружений, а Россия, хотя и пообещала не развёртывать их первой, хочет иметь их у себя в запасе.

По словам представителей компании, на испытаниях ракета показала высочайшую точность, но боевых применений у неё ещё не было. Это очень мощное оружие, оно может вызвать нежелательную эскалацию конфликта, поэтому в ограниченных операциях против Пакистана Индия его не использовала. В противостоянии с Исламабадом «БраМос» служит своеобразным тузом в рукаве, ведь у Пакистана нет ни сверхзвуковых, ни даже крылатых ракет.

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Советские и российские оборонные технологии всегда были очень интересными и в каких-то случаях самыми передовыми в мире, а ракеты особенно выделялись. А «королём» всех ракет является крылатая ракета: это сложная и эффективная технология. Если, конечно, не брать интерконтинентальные баллистические ракеты, а то, что можно продавать и совместно разрабатывать. В своё время Россия предложила Индии присоединиться к нашим наработкам, и «БраМос» как совместное российско-индийское мероприятие и как ракета является самым успешным проектом двух стран последних 20 лет. Руслан Пухов директор Центра анализа стратегий и технологий, издатель журнала «Экспорт вооружений» директор Центра анализа стратегий и технологий, издатель журнала «Экспорт вооружений»

Сегодня доля индийских комплектующих в «БраМос» составляет 68%. На территории России, в свою очередь, делают маршевые двигатели, головки самонаведения и другие составные части ракеты. Главным покупателем остаются Вооружённые силы Индии, а всю прибыль от продаж наши страны делят пополам. В планах у компании выводить свой продукт на международный рынок и разрабатывать «БраМос-2» — гиперзвуковую ракету. По словам главного генерального менеджера по рекламе, маркетингу и экспорту «БраМос Аэроспейс» Правина Патхака, интерес к закупкам проявили Индонезия, Таиланд, Египет, ЮАР, Бразилия и другие дружественные страны. Основным направлением будущих поставок станет Юго-Восточная Азия. Правда, вопрос это далеко не решённый. В частности, Россия, которая давно обещает поставить «БраМос» на вооружение, до сих пор этого не сделала.

Мы этого ждём, — ответил на вопрос NEWS.ru Правин Патхак. — Россия говорит, что у неё нет подходящих платформ для установки этих ракет. Дело в том, что перед ней стоят немного другие задачи. Ей, возможно, не нужны сейчас ракеты подобной дальности и такой мощности. Но как только появятся подходящие платформы, нам обещали поставить их на вооружение.

В то же время источники NEWS.ru признают, что «БраМос» стал попросту подарком Индии со стороны России. По большому счёту это локализованный дериватив от российской сверхзвуковой ракеты «Оникс». Поэтому, несмотря на планы компании в 2020 году начать поставлять эти ракеты за рубеж, экспортный потенциал у «БраМоса» невысокий. Россия производит «Яхонт», свой дериватив от «Оникса», а «БраМос», по сути, является его урезанной версией. На международном рынке продукт российско-индийского предприятия явно проигрывает «Яхонту», особенно в свете того, что российское вооружение продвигает сам президент Владимир Путин. Вьетнам и Сирия уже предпочли «Яхонт» «БраМосу», не исключено, что их примеру последуют и другие страны, на которые предприятие возлагает надежды.