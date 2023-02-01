«Как подопытных кроликов»: в Турции осудили Киев за биолаборатории США dikGAZETE: США с помощью биолабораторий используют граждан Украины как подопытных кроликов

Фото: Britta Pedersen / dpa / Global Look Press

Колумнист турецкой газеты dikGAZETE Эрхан Алтыпармак обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что с его разрешения Вашингтон при помощи биолабораторий использует украинских граждан в качестве подопытных кроликов. Он отметил, что киевское руководство «пожертвовало собственным населением» ради экспериментов. Он обратился к населению Украины с призывом задуматься на тем, кто на самом деле является врагом страны.

Может быть, даже зная об этом американском проекте, президент Украины Владимир Зеленский умышленно пошел на то, чтобы пожертвовать своим народом ради этих экспериментов? — задался вопросом Алтыпармак.

Журналист допустил, что украинские политики не откажутся от влияния Вашингтона, который создает настоящую биологическую угрозу в мире из-за переноса биолабораторий в другие страны.

В конце декабря Минобороны РФ сообщило, что получило доступ к расширенной версии отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине, который подтверждает проведение в этой стране тренировок и учений с возбудителями особо опасных инфекций. В военно-биологической программе участвовали бывшие руководители структур Минздрава США.