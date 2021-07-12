Кадыров призвал украинских солдат сдаться

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале выложил видео, на котором пленный украинский военнослужащий сообщает, что их подразделение понесло крупные потери в первые дни спецоперации на Украине, из-за чего настрой у армии «сразу же упал». Комментируя видеозапись, глава Чечни призвал украинских военнослужащих сдаваться.
Призываю украинских солдат сдаться и сохранить свою жизнь. Это также приблизит наступление мира и порядка на Украине, — сказал Кадыров.
Кадыров ранее опубликовал кадры водружения флага Чечни над зданием администрации Мариуполя. По словам главы республики, здание взято под контроль подразделением под руководством бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслан Геремеев.
В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.