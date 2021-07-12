Кадыров призвал украинских солдат сдаться

Фото: chechnya.gov.ru

Украинский политолог Михаил Погребинский рассказал, что у него дома прошли обыски, однако правоохранители его не задерживали. Более того, слухи о своём задержании он назвал провокацией, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Я не задержан. Никаких подозрений мне не предъявляли. Обыск был, но я не имею никакого процессуального статуса, даже статуса свидетеля. Слухи о моём задержании просто провокация, — сказал он. Ранее...