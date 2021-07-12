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Израиль откроется для некоторых российских туристов

13:52, 06 сентября 2021
Израиль откроется для некоторых российских туристов Фото: pixabay.com
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Власти Израиля с 19 сентября открывают границы для привитых россиян в составе туристических групп. Об этом говорится на сайте Министерства туризма государства.

Попасть в страну могут граждане стран, которые в Израиле входят в «зелёный», «жёлтый» или «оранжевый» список по опасности распространения коронавируса (Россия входит в «оранжевый»). При этом люди должны получить три дозы прививки от COVID-19 (так вакцинируют в Израиле) или две дозы, если с момента получения второй дозы не прошло шести месяцев.

Для въезда тургруппы путешественники должны будут предъявить сертификат о вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста, проведённого не ранее чем на 72 часа до въезда. Также на границе необходимо будет пройти экспресс-тест на антиген COVID-19.

Индивидуальным путешественникам посещение страны всё ещё разрешено только для встречи с родственниками.

Израиль был закрыт для туристов с марта 2020 года. С мая 2021 года въезд в страну разрешили для небольшого числа туристических групп из стран с низкой опасностью распространения коронавируса, однако в августе на фоне роста заболеваемости COVID-19 границы снова закрыли.

Ранее вирусолог, профессор МГУ и доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал, что заболеваемость COVID-19 в Израиле, где привито почти всё население, парадоксально растёт из-за распространения штамма «дельта». По словам специалиста, этот вариант коронавируса более контагиозен и имеет более серьёзные последствия в отличие от других разновидностей коронавируса. Кроме того, он способен частично преодолевать вакцинную защиту у привитых взрослых.

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