Израиль откроется для некоторых российских туристов

Власти Израиля с 19 сентября открывают границы для привитых россиян в составе туристических групп. Об этом говорится на сайте Министерства туризма государства.

Попасть в страну могут граждане стран, которые в Израиле входят в «зелёный», «жёлтый» или «оранжевый» список по опасности распространения коронавируса (Россия входит в «оранжевый»). При этом люди должны получить три дозы прививки от COVID-19 (так вакцинируют в Израиле) или две дозы, если с момента получения второй дозы не прошло шести месяцев.

Для въезда тургруппы путешественники должны будут предъявить сертификат о вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста, проведённого не ранее чем на 72 часа до въезда. Также на границе необходимо будет пройти экспресс-тест на антиген COVID-19.

Индивидуальным путешественникам посещение страны всё ещё разрешено только для встречи с родственниками.

Израиль был закрыт для туристов с марта 2020 года. С мая 2021 года въезд в страну разрешили для небольшого числа туристических групп из стран с низкой опасностью распространения коронавируса, однако в августе на фоне роста заболеваемости COVID-19 границы снова закрыли.