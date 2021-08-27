Испортить ей жизнь: на Украине назвали цель при новом назначении Поклонской
Евгений Бугров
Евгений Бугров
23:46, 27 августа 2021
Наталья ПоклонскаяФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Возможное назначение депутата Госдумы Натальи Поклонской послом РФ в Африке станет целью для Украины, чтобы «испортить ей жизнь». О такой возможности заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».
В ближайшее время, по словам первого замглавы думского комитета по международным делам Дмитрия Новикова, пройдёт заседание комитета по вопросу назначения Поклонской послом в Кабо-Верде.
Я слышал это на уровне каких-то допущений. Надо проверить, является ли она ещё гражданкой Украины. Если она ей остаётся, то у нас есть возможности испортить ей жизнь, — отметил дипломат.
Он добавил, что если бывший прокурор Крыма вышла из гражданства Украины, портить ей жизнь Киев не будет. Сама Поклонская прежде утверждала, что из украинского гражданства вышла в 2014 году.
Ранее стало известно, что Поклонская станет послом РФ на Островах Зелёного Мыса. Об этом рассказал РБК со ссылкой на источники. По их данным, работать экс-депутату предстоит в Республике Кабо-Верде, которая расположена в Атлантике на расстоянии 600 км от африканского побережья.