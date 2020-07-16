Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко уволен по сокращению

https://static.news.ru/photo/306b4e70-c7a6-11ea-bde4-fa163e074e61_660.jpg Юрий Витренко Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко покинул пост по сокращению штатов. Его должности больше нет в компании.

Об увольнении Витренко был предупреждён за два месяца. В «Нафтогазе» он работал с 2014 года.

Друзья, сегодня мой последний день работы в «Нафтогазе Украины». Я пришёл сюда в 2014 году, после революции Достоинства. И все эти годы делал все, чтобы защищать наше с вами достоинство и отстаивать нашу энергетическую независимость, — написал топ-менеджер в своём Facebook.

Витренко выразил благодарность журналистам, депутатам, чиновникам и международным партнёрам Украины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что причину отставки Витренко видит в смене приоритетов корпорации и слишком эффективном «противодействии Кремлю». В декабре 2019 года Юрий Витренко подписал с «Газпромом» контракт о транзите российского газа на пять лет. Соглашение было заключено по европейским правилам, по принципу «бери или плати», и соответственно, с минимально гарантированным доходом $7,2 млрд.