Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко уволен по сокращению

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко покинул пост по сокращению штатов. Его должности больше нет в компании.
Об увольнении Витренко был предупреждён за два месяца. В «Нафтогазе» он работал с 2014 года.
Друзья, сегодня мой последний день работы в «Нафтогазе Украины». Я пришёл сюда в 2014 году, после революции Достоинства. И все эти годы делал все, чтобы защищать наше с вами достоинство и отстаивать нашу энергетическую независимость, — написал топ-менеджер в своём Facebook.
Витренко выразил благодарность журналистам, депутатам, чиновникам и международным партнёрам Украины.
Ранее NEWS.ru сообщал, что причину отставки Витренко видит в смене приоритетов корпорации и слишком эффективном «противодействии Кремлю». В декабре 2019 года Юрий Витренко подписал с «Газпромом» контракт о транзите российского газа на пять лет. Соглашение было заключено по европейским правилам, по принципу «бери или плати», и соответственно, с минимально гарантированным доходом $7,2 млрд.
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