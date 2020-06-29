Интерпол ответил на просьбу Ирана арестовать Дональда Трампа

https://static.news.ru/photo/fcbd3344-ba0e-11ea-aeae-fa163e074e61_660.jpg Фото: InterpolHQ/facebook.com

Интерпол отказался рассмотреть запрос Ирана на розыск и поимку президента Соединённых Штатов Америки. Тегеран потребовал задержать политика из-за ликвидации армией США Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в январе 2020 года.

Власти Исламской Республики накануне выдали ордер на арест главы США, пишет РИА Новости.

29 декабря 2019 года ВВС США нанесли ряд ударов по объектам группировки «Катаиб Хезболлах» в Сирии и Ираке. По заявлению американских властей, эта организация ответственна за обстрел иракской базы под Киркуком, где двумя днями ранее погиб американский сотрудник из числа гражданских лиц. Сулеймани был убит 3 января 2020 года в международном аэропорту Багдада. В ночь на 8 января Тегеран нанёс удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: по базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

Детали операции по ликвидации командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани можно будет раскрыть через 15–20 лет, заявил бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

При этом он отметил, что целиком и полностью поддерживал решение о ликвидации Сулеймани, но пока не может рассказать о событиях, которые предшествовали операции. Так как эта информация относится к секретной, её разглашение на данный момент, по словам политика, невозможно.

По данным компании NBC, полученным от высокопоставленных сотрудников Белого дома, разговоры о возможной ликвидации командующего «Аль-Кудс» велись в администрации с июня 2019 года, когда в Иране был сбит американский военный беспилотник RQ-4. Якобы Болтон и госсекретарь Майк Помпео убеждали президента США Дональда Трампа в ответ на инцидент уничтожить Сулеймани, но глава государства был готов на такие меры «только в случае убийства Ираном американцев»

Как писал NEWS.ru ранее, на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми готовилось покушение. Злоумышленники хотели напасть на политика во время его визита в город Мосул. Премьер лично сообщил о готовящемся покушении. Данные об этом ему передали силовые структуры, которым удалось узнать об этом плане.