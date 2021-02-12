Интернет отключили в Мьянме на фоне протестов

https://static.news.ru/photo/0377bed8-6f05-11eb-b2f4-96000091f725_660.jpg Фото: Aung Kyaw Htet/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полное отключение Интернета фиксируется в Мьянме на фоне протестов. Об этом сообщила неправительственная организация NetBlocks, анализирующая работу Интернета.

Доступ в Сеть упал до 14% вслед за информационной блокадой, объявленной по приказу властей, сообщает организация. Спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Томас Эндрюс сравнил происходящее с войной, объявленной властью населению страны.

It's as if the generals have declared war on the people of Myanmar: late night raids; mounting arrests; more rights stripped away; another Internet shutdown; military convoys entering communities. These are signs of desperation. Attention generals: You WILL be held accountable. — UN Special Rapporteur Tom Andrews (@RapporteurUn) February 14, 2021

Выглядит так, будто генералы объявили войну народу Мьянмы: ночные рейды, число задержаний растёт, всё больше лишений прав, очередное отключение Интернета, военные колонны входят в населённые пункты. Это говорит об отчаянии. Генералы, внимание: вы понесёте ответственность, — предупредил Эндрюс в Twitter.

Перебои с доступом в Интернет наблюдались и раньше на фоне протестов из-за прихода к власти военных. Накануне доступ составил 54%. В Мьянме продолжаются уличные протесты. Люди требуют военных вернуть власть демократически избранному правительству, немедленно освободить арестованных лидеров.

В знак протеста медики, преподаватели, государственные служащие и работники государственных и частных предприятий объявляют забастовку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что группа военных, пришедшая к власти в Мьянме после переворота, изменила закон о безопасности частной жизни, предоставив себе полномочия получать персональные данные и арестовывать граждан страны без ордера. Также новая власть обратилась к СМИ с призывом не использовать термин «хунта».