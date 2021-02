Интернет отключили в Мьянме на фоне протестов

Доступ в Сеть упал до 14% вслед за информационной блокадой, объявленной по приказу властей, сообщает организация. Спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Томас Эндрюс сравнил происходящее с войной, объявленной властью населению страны.

It's as if the generals have declared war on the people of Myanmar: late night raids; mounting arrests; more rights stripped away; another Internet shutdown; military convoys entering communities. These are signs of desperation. Attention generals: You WILL be held accountable.