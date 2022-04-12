РИА Новости: иностранные инструкторы готовят диверсантов на Украине

Иностранные специалисты провели инструктаж для членов украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах, ссылаясь на информаторов в войсках Украины. Он добавил, что сборы проходили с 4 по 7 апреля.

В одном из населённых пунктов Николаевской области проведены сборы личного состава из числа разведывательно-диверсионных групп. <...> Сборы с целью определения целей и задач, распределения деятельности, а также профессиональной подготовки с акцентом на топографию, определение координат и корректировку артиллерийского огня, в том числе с применением БПЛА. Согласно нашим источникам, ряд занятий проводили иностранные специалисты, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что украинская диверсионная группа, которая находится в районе посёлка Александровка Херсонской области, готовит провокации с гибелью мирных жителей. Также диверсанты могут попытаться обвинить в убийствах Россию. Источник уточнил, что целями диверсантов могут стать школы.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что у Москвы есть сотни, если не тысячи, свидетельств людей, готовых дать показания о жестокости украинских националистов. Он также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не слушать Запад и не идти в конфликт с Россией «до последнего украинца».