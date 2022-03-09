Индия выразила надежду на продолжение инвестпроектов с РФ

Директор индийского агентства по инвестициям Invest India Дипак Багла выразил надежду, что сложившаяся напряжённость в мире не отразится на реализации совместных проектов страны с Россией. Об этом Багла заявил на международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне, пишет РИА Новости.

Время покажет. Но я скажу одно — сильные отношения и рациональный подход бизнеса должны помочь это преодолеть. Все стороны выступают за мир, а для бизнеса это имеет первостепенное значение. Мы все надеемся на это. Я уверен, все надеются, — сказал директор индийского агентства.

Накануне министр рыболовства Норвегии Бьорнар Скьяран заявила, что Норвегия считает важным поддерживать сотрудничество с Россией в области рыболовства и поэтому не будет закрывать экономическую зону для рыболовных судов РФ.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация придерживается правила, чтобы санкции не вели к ущербу для гражданских лиц. Так он ответил на вопрос о возможном воздействии санкций на поставки вакцин от коронавируса из РФ.