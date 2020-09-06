Индия следует за США по числу заболевших COVID-19 в мире

Индия заняла второе место по количеству инфицированных коронавирусной инфекцией в мире.
В стране зафиксировано более 4,2 млн заболевших COVID-19.
Такие данные предоставили в Министерстве здравоохранения и семейного благополучия Индии и Университете Джонса Хопкинса в США,
По данным Министерства здравоохранения Индии, Бразилия уступила место Индии по количеству заболевших инфекцией в мире. В Бразилии зарегистрировано 4,13 млн человек, тогда как в Индии стало 4 204 613 случаев заболевания.
Первое место по количеству заболевших по-прежнему у США. Там зарегистрировано более 6,2 млн случаев заражения.
За последние сутки в Индии зафиксировано более 90,8 тысячи инфицированных коронавирусной инфекцией. Причём количество заболевших вторые сутки подряд превышает 90 тысяч.
Минздрав страны также сообщил, что число выздоровевших в Индии более 3,25 млн человек, что составляет более 77% от общего числа заболевших.
Как писал NEWS.ru ранее, 6 сентября 2020 года был зафиксирован рекордный суточный прирост числа заражений COVID-19 в мире. За сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 304,6 тысячи человек, что стало абсолютным рекордом за всё время пандемии. Сообщалось, что лидер по количеству заболевших — Соединённые Штаты.
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