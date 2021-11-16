Имейте совесть: немцам не дадут забыть, кто виноват в мировых войнах

Нынешние жители Германии очень мало знают о событиях Второй и тем более Первой мировой войны, особенно когда дело касается сражений на Восточном фронте против Советского Союза, признал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Объяснимое желание немцев смыть с себя «славу» зачинщиков мировых конфликтов выработало у них за несколько поколений психологическую реакцию, известную как вытеснение из сознания травмирующих воспоминаний и даже имеющую в немецком языке специальное обозначение Schuldfrage. Но в официальном Берлине опасаются, что эта «амнезия» зашла слишком далеко.

Речь Штайнмайера была приурочена ко Дню народного траура (Volkstrauertag), который в Германии традиционно отмечают в первое воскресенье после годовщины окончания Первой мировой войны, 11 ноября. День был учреждён Немецким народным обществом попечения военных захоронений в 1919 году в память о почти двух миллионах погибших в 1914–1918 годах. На официальном уровне Volkstrauertag отмечается с 1922 года.

Неизвестная война

В 2021 году Volkstrauertag имеет особую окраску, так как приходится на 80-летие начала войны с СССР, а также нападения Германии на Югославию и Грецию.

При этом, заявил Штайнмайер, немецкий народ гораздо лучше осведомлён о событиях на Западном фронте, где масштабы боевых действий были намного меньше. Он призвал соотечественников заново выучить военную географию и историю Второй мировой и сделать историческую память немцев частью общей исторической памяти европейцев.

Мы чтим память жертв насилия и войн во всём мире. Но когда мы вспоминаем 80-ю годовщину вторжения вермахта в Советский Союз, надо признать, что многие из нас не знают названий мест в Польше, странах Балтии, Белоруссии, Украины, России, Кавказа, через которые продвигались немецкие войска. И это же касается мест в бывшей Югославии и Греции,— отметил президент ФРГ.

Он призвал сограждан прекратить делать вид, что в прошлом их страны не было концлагерей, карательных акций против партизан и мирного населения оккупированных стран, уничтожения шести миллионов евреев.

После разгрома гитлеровского режима и создания демократической федеративной республики ФРГ приняла политику денацификации и покаяния за действия нацистов как официальную государственную доктрину, а немецкое общество на поколения вперёд заработало комплекс вины (Kollektivschuld) перед остальным миром.

По словам Штайнмайера, в особенно двусмысленном положении оказались военнослужащие бундесвера, потому что и для жителей Восточной Европы, и для самих немцев говорящий по-немецки солдат инстинктивно ассоциируется с германским оккупантом, в то время как солдаты бундесвера являются защитниками демократии не только в Европе, но и там, где они участвуют в операциях НАТО — например, в Афганистане.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вспомнить всё

Штайнмайер в первую очередь обращается в этот день к молодёжи, потому что для поколения миллениалов история Второй мировой не носит той окраски личного стыда, которую она имеет для их уже даже не отцов, а дедов, сказал NEWS.ru руководитель Центра германских исследований Владислав Белов.

Для немцев первых послевоенных поколений историческая память очень сильно отличалась от памяти наций-победительниц. Это была «память ответственности» за преступления. И власти ФРГ очень тревожит, что молодёжь перестаёт видеть в своих предках преступников и начинает даже героизировать военные преступления прадедов. Владислав Белов руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН

Белов указывает, что в среде немцев поколений Z и позднее всё сильнее утверждается убеждение, что хотя их предки и вели несправедливую захватническую войну, они делали это вынужденно — то есть солдаты вермахта, с такой точки зрения, сами же являются не преступниками, а жертвами.

В Германии достаточно часто сегодня звучат голоса, что пора перестать заниматься национальным мазохизмом и признать немецкий народ жертвой истории, пережившей не меньше, а то и больше, чем их соседи. Если для нас днём национального единства — не по названию, а по сути — является 9 Мая, то у немцев такой даты в истории нет. Вместо этого у них есть культура памяти, и власти ФРГ видят сохранение этой культуры крайне важным для сохранения общественного единства, — резюмирует эксперт.

Парадокс Volkstrauertag состоит в том, что при нацистах этот день отмечался с государственным размахом, однако акцент тогда делался не на скорби, а на героизации немецких солдат. Даже сам день был переименован в День памяти героев.

В ФРГ Volkstrauertag вновь отмечают с 1950 года под прежним, донацистским, названием. Но за несколько поколений в немецком обществе произошло вымывание ощущения коллективной вины — современные немцы часто искренне не понимают, почему они должны нести на себе груз ответственности за проступки прадедов.

В июне этого года, накануне 80-летия нападения гитлеровской Германии на СССР канцлеру ФРГ Ангеле Меркель пришлось поэтому вновь напоминать согражданам, что 22 июня 1941 года является поводом для стыда для всех них, и у этого стыда не может быть срока давности.

Это не должно быть забыто. Мы должны это миллионам жертв и их потомкам. Из этой ответственности растёт наш долг работать во имя мира и международного порядка, основанного на правилах, — заявила она тогда.

Задача перед властями ФРГ стоит непростая, потому что их стремление постоянно напоминать согражданам об их исторической вине в какой-то мере противоречит биологическому инстинкту человека забывать плохое. Когда Schuldfrage испытывает конкретный индивид, он обращается к психотерапевту.

Но парадокс послевоенной Германии заключается именно в том, что её правительство не желает, чтобы нация излечилась от травмирующего воспоминания. Потому что в этом случае немецкое общество рискует потерять сплачивающую его основу, пусть даже окрашенную в мрачные тона.

Заколдованная дата

Для немцев первая декада ноября является вообще уникальной датой, своеобразным историческим слоёным пирогом, потому что все события в истории Германии ХХ века происходили, по какому-то мистическому совпадению, именно в эти дни.