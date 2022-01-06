Играют роль стабилизатора: писатель Стариков о миротворцах в Казахстане

Введение миротворцев ОДКБ в Казахстан стабилизировало ситуацию. Их нахождение на территории республики придаёт уверенность казахским силовикам, которые понимают, что власть не сдастся и не придаст их, как это было на Украине, заявил NEWS.ru писатель и общественный деятель Николай Стариков. Моральное состояние людей является очень важным, а пример Белоруссии показал, что если силовики уверены, что власть не дрогнет, то будут стоять до конца, добавил эксперт.

Переход воинских частей, отдельных военнослужащих, полицейских на сторону боевиков и террористов теперь уже невозможен, потому что дело их проиграно, а те, кто будет сопротивляться, будет уничтожен, — заявил Стариков.

По его словам, введённым в заблуждение силовикам после ввода миротворцев ОДКБ стало понятно, что победит не хаос, а порядок, что стабилизировало ситуацию в стране. Стариков подчеркнул, что теперь в Казахстане будут реализовываться чисто технические задачи по наведению порядка силовиками.

Военные из ОДКБ будут брать под контроль государственные учреждения в более спокойных местах и играть роль стабилизатора, внушая уверенность казахстанским силовикам, что власть не сдастся, не предаст их, как это было на Украине. Моральное состояние людей — это очень важно. Пример Белоруссии показал нам, что как только силовики были уверены, что власть не дрогнет, они стояли до конца. В Казахстане у силовиков такой уверенности до сегодняшней ночи не было, теперь я думаю, что она абсолютная, — считает публицист.

Ситуация в Казахстане нормализуется в течение нескольких дней, в нормальное русло войдёт в течение месяца, считает эксперт.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года из-за повышения цен на сжиженный газ. Они охватили всю страну. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения митингующих с силовиками. Глава государства Касым-Жомарт Токаев ввёл в стране на две недели чрезвычайное положение.

5 января в Алма-Ате прошла антитеррористическая операция. Организаторы беспорядков предприняли попытки нападения на административные здания и полицейские ведомства. Десятки нападающих были ликвидированы, заявил представитель полиции.

6 января в Казахстан были направлены миротворческие силы ОДКБ. В состав контингента вошли подразделения российских, армянских, таджикских, белорусских и киргизских вооружённых сил. Это произошло после обращения президента Касым-Жомарта Токаева к главам государств ОДКБ с просьбой оказать содействие Казахстану в преодолении террористической угрозы.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал легитимной операцию миротворцев в Казахстане.