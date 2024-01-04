«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Иране

Группировка «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) взяла на себя ответственность за теракт на кладбище в Иране, в результате которого погибли более 200 человек. Отмечается, что взрывы были осуществлены двумя террористами-смертниками, передает Middle East Spectator.

Согласно обнародованным данным, боевики, которые привели бомбы в действие, носили кодовые имена Омар аль-Муваххид и Сайфулла аль-Муджахид. Их целью были «шиитские многобожники», собравшиеся возле могилы генерала Касема Сулеймани, говорится в заявлении.

3 января на кладбище города Керман на юго-востоке Ирана более 200 человек погибли и сотни получили ранения в результате взрывов. Там проходили траурные мероприятия по случаю годовщины гибели генерала КСИР Касема Сулеймани.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал жесткий ответ и справедливое наказание исполнителям и организаторам теракта. 4 января было объявлено в стране днем национального траура по погибшим.

Газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что Иран ответит на теракт в Кермане операциями против Израиля и атаками прокси-группировок на американские базы. В то же время, по их сведениям, Али Хаменеи призвал военачальников проявить «стратегическое терпение» и избегать прямой военной конфронтации с США.