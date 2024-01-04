Стало известно, как Иран ответит на теракт в Кермане NYT: Иран ответит на теракт операциями против Израиля и атаками на базы США

Фото: Fars/Keystone Press Agency/Global Look Press

Теракт в иранском Кермане

Иран ответит на теракт в Кермане операциями против Израиля и атаками прокси-группировок на американские базы, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. По их сведениям, верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал военачальников проявить «стратегическое терпение» и избегать прямой военной конфронтации с США.

Он приказал военным ограничить ответные действия тайными операциями против Израиля или нападениями прокси-группировок на американские базы в Сирии и Ираке, — говорится в публикации.

По словам собеседников издания, Хаменеи считает атаки в Иране и Ливане частями скоординированной кампании Израиля, направленной на отвлечение внимания международного сообщества от боевых действий в Газе. Отмечается, что даже в случае, если ответственность за произошедшее в Кермане возьмет террористическая или оппозиционная группировка, власти Ирана будут настаивать на причастности к этому Израиля.

Как сообщалось ранее, более 200 человек погибли и сотни получили ранения в результате взрывов, произошедших на кладбище города Керман на юго-востоке Ирана в среду, 3 января. Там проходили траурные мероприятия по случаю годовщины гибели генерала КСИР Касема Сулеймани. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал жесткий ответ и справедливое наказание исполнителям и организаторам теракта. 4 января было объявлено в стране днем национального траура по погибшим.