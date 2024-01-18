Хуситы сообщили о ракетном ударе по судну США Genco Picardy

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Йеменская группировка хуситов «Ансар Аллах» нанесла ракетный удар по судну США Genco Picardy в Аденском заливе, заявил в эфире телеканала Al Masirah представитель группировки Яхья Сариа. По его словам, было зафиксировано прямое попадание в судно.

Военно-морские силы Йемена провели операцию, в рамках которой американское судно Genco Picardy было атаковано в Аденском заливе несколькими противокорабельными ракетами, — сказал Сариа.

Он подчеркнул, что атака была совершена в ответ на удары США и Великобритании по объектам хуситов на территории Йемена. Также Сариа пообещал продолжать «без колебаний наносить удары по всем источникам угрозы в Арабском и Красном морях в рамках законного права защищать страну и продолжать поддерживать угнетенный палестинский народ».

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил об атаке судна беспилотным летательным аппаратом. Инцидент произошел в 60 милых на юго-восток от порта Аден. В результате на борту корабля возник пожар. В свою очередь британская компания Ambrey заявила о том, что удару подвергся сухогруз, ходивший под флагом Маршалловых Островов.

С начала декабря сообщалось о множестве атак йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» на суда из разных стран в Красном море. Вследствие этого мировые компании начали объявлять о приостановке перевозок в регионе из-за угроз хуситов атаковать любые связанные с Израилем корабли. Среди них British Petroleum (BP), мировой лидер в сфере контейнерных перевозок Moller-Maersk Group, французская CMA CGM и ряд других.