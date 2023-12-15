Компания Maersk приостановит работу в Красном море после атак хуситов

Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Мировой лидер в сфере контейнерных перевозок судоходно-логистическая компания Moller-Maersk Group из Дании приостановит работу в Красном море по причине участившихся атак со стороны йеменских хуситов, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Там, в частности, отметили, что главным приоритетом является безопасность экипажей, потому компания вынуждена соблюдать баланс между потребностями клиентов и заботой о персонале.

После вчерашнего инцидента с Maersk Gibraltar и очередного нападения на контейнеровоз сегодня мы дали указание всем судам Maersk в этом районе, которые должны пройти через Баб-эль-Мандебский пролив, приостановить свое путешествие до дальнейшего уведомления. <...> Недавние нападения на коммерческие суда <...> вызывают тревогу и представляют собой серьезную угрозу безопасности и защищенности моряков, — говорится в заявлении компании.

В середине ноября представитель группировки «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявлял, что движение может атаковать израильские гражданские суда, которые окажутся в зоне досягаемости. Повстанцы готовы также нападать на коммерческие плавсредства под флагом Израиля и на принадлежащие зарегистрированным на его территории компаниям. Такие действия были названы ответом на «отвратительную израильско-американскую агрессию в Газе».

19 ноября хуситы захватили в акватории Красного моря судно Galaxy Leader, на борту которого находились 25 членов экипажа. При этом в Армии обороны Израиля заявили, что корабль не имеет отношения к еврейскому государству. По имеющимся данным, собственником судна является компания Galaxy Maritime, зарегистрированная на острове Мэн.

Кроме того, в Центральном командовании ВС США сообщали, что йеменские мятежники совершили по меньшей мере четыре атаки на три коммерческих суда. Военные аналитики допускают, что обстрелы велись при поддержке Ирана. В числе атакованных судов был контейнеровоз Maersk Gibraltar.

Также сообщалось, что у берегов Йемена был захвачен сухогруз «Руен» компании «Болгарский морской флот» (БМФ). Связи с экипажем нет. На борту находятся 18 человек, в том числе 8 болгар, а также представители Анголы и Мьянмы. В компании БМФ заявили, что приоритетом для них является обеспечение безопасности экипажа.