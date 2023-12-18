BP приостановила танкерные перевозки нефти по Красному морю Bloomberg: BP приостановила танкерные перевозки нефти по Красному морю

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Британская нефтегазовая компания BP приняла решение о приостановке танкерных перевозок нефти по Красному морю, сообщило агентство Bloomberg. Отмечается, что это связано с ухудшением ситуации с безопасностью судоходства.

В свете ухудшения ситуации с безопасностью судоходства в Красном море BP решила временно остановить весь транзит, — цитирует агентство заявление компании.

Ранее центральное командование армии США (CENTCOM) официально подтвердило информацию об обстреле коммерческого судна Strinda в акватории Красного моря. По данным ведомства, опубликованным на его странице в соцсети Twitter (X), атака была проведена из района, находящегося под контролем йеменских хуситов. Предполагается, что танкер обстреляли противокорабельной крылатой ракетой ASCM в момент его прохода через Баб-эль-Мандебский пролив.

Отмечается, что это уже не первый случай нападения на корабли в Красном море. Ранее в Центральном командовании ВС США заявили, что йеменские мятежники совершили по меньшей мере четыре атаки на три коммерческих судна. Военные аналитики допускают, что обстрелы велись при поддержке Ирана.

Перед этим в Аденском заливе силы ВМС США освободили связанный с Израилем танкер Central Park, захваченный злоумышленниками. Экипаж судна состоял из граждан Болгарии, Грузии, Индии, Филиппин, России и Турции. Правительство Йемена возложило ответственность за случившееся на хуситов.