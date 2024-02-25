Хуситы атаковали американский танкер в Аденском заливе Хуситы выпустили ракету по танкеру США Torm Thor в Аденском заливе

Фото: Danny Gohlke/dpa/Global Look Press

Йеменское движение «Ансар Аллах» заявило о нанесении ракетного удара по нефтяному американскому танкеру Torm Thor в Аденском заливе, сообщает арабский телеканал Al Masirah. Представитель хуситов Яхья Сариа добавил, что ВВС движения атаковали с помощью беспилотника несколько американских кораблей в Красном море.

Представитель «Ансар Аллах» подчеркнул, что операции против кораблей США проводятся в поддержку палестинского народа в секторе Газа и в ответ на американо-британскую агрессию в Йемене. Он пообещал, что хуситы будут противостоять эскалации в Красном и Аравийском морях для защиты своей страны, народа и нации.

Военно-морские силы Йемена провели успешную операцию, в ходе которой нанесли удар по американскому нефтяному танкеру Torm Thor в Аденском заливе с помощью противокорабельных ракет, — сказал Яхья Сариа.

Факт нападения подтвердило Центральное командование Вооруженных сил США. По данным американских военных, эсминец USS Mason (DDG 87) уничтожил противокорабельную баллистическую ракету, выпущенную с территории Йемена по танкеру для перевозки нефти и химикатов Torm Thor.

Ранее стало известно, что США и Великобритания осуществили четвертую серию ударов по территории Йемена. В частности, по столице государства — Сане.