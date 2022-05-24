Херсонские власти объявили о нежелании становиться независимой республикой Стремоусов: Херсонская область поставила цель стать субъектом РФ

Фото Социальные сети

Херсонская область не планирует становиться отдельной независимой республикой. Её главная задача — добиться включения в состав Российской Федерации в качестве субъекта. Об этом РИА Новости сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Мы не планируем быть отдельной независимой республикой. Наша основная задача — быть субъектом в составе Российской Федерации, — сказал он.

При этом он подчеркнул, что регион не планирует спешить с референдумами по самоопределению, поскольку результаты его всё равно не будут признаны на Западе.

Учитывая, что все итоги референдума западными странами всё равно не будут признаны, то и проводить его сегодня — бесполезная трата времени. Поэтому пока о проведении референдума мы даже и не думали, — сказал Стремоусов.

По мнению чиновника, сначала следует полностью наладить мирную жизнь и сформировать вертикаль власти, выстроить социальный и экономический секторы, запустить рынок труда. Полностью завершить процесс перехода на все стандарты российского законодательства в Херсонской области планируют к концу года, после чего готовы задуматься о референдуме и своем статусе.

Ранее Стремоусов заявил, что русский язык наравне с украинским получит статус государственного в Харьковской области. Также политик указал на то, что будет рассмотрена целесообразность придания статуса государственного крымско-татарскому языку.

Он также сообщил,что власти Херсонской области попросят руководство РФ разместить в регионе российскую военную базу. По его словам, наличие базы станет гарантией безопасности для региона.