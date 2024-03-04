Хейли одержала первую победу над Трампом в ходе праймериз в США

Фото: Richard Thigpen/The Photo Access/Global Look Press

Никки Хейли

Никки Хейли, бывший постпред США при ООН и главный конкурент экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, одержала свою первую победу на президентских праймериз в Вашингтоне (округ Колумбия), сообщает The New York Times. Она получила голоса всех 19 делегатов.

В округе Колумбия действует правило «победитель получает все». Поэтому кандидат, набравший больше половины голосов, может рассчитывать на поддержку всех 19 делегатов. По итогам подсчета 100% голосов Хейли набрала 62,8%, Трамп — 33,3%. Голосовавшие за нее республиканцы в июле примут участие в съезде партии, где будет избран официальный кандидат от политической силы на пост президента США.

До этого Хейли побеждала на праймериз только в штате Невада. Но нужные ей голоса разыгрывались на проводившихся параллельно кокусах (партийных голосованиях). В них американский экс-постпред ООН решила не участвовать.

Дональд Трамп 3 марта победил на кокусах в штате Айдахо с результатом 84,9% голосов. Его конкурент Никки Хейли набрала 13,2% голосов.

Ранее стало известно, что за действующего президента США Джо Байдена выразили готовность проголосовать 43% респондентов из числа зарегистрированных избирателей, а за его потенциального конкурента — Дональда Трампа — 48%. Такие результаты следуют из данных опроса, проведенного New York Times вместе с Сиенским колледжем. Издание указало, что исследование продемонстрировало несколько опасных сигналов для действующего американского лидера.