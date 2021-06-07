Хакеры объявили войну Илону Маску из-за влияния на биткоин

https://static.news.ru/photo/8b3fedd6-c6a3-11eb-8543-96000091f725_660.jpg Фото: Ralf-Udo Thiele/imageBROKER.com/GLOBAL LOOK PRESS

Хакеры Anonymous объявили войну американскому предпринимателю и главе Tesla Илону Маску из-за влияния на биткоин с помощью заявлений в Twitter. Об этом пишет Daily Mail.

По их словам, Маск относится с пренебрежением к инвестициям простых граждан. В своём заявлении «Анонимусы» отметили, что глава Tesla «своими истериками» издевается над инвесторами.

Вы можете считать себя самым умным человеком, но теперь вы встретили достойного соперника. Мы Anonymous. Мы легион. Мы идём, — говорится в заявлении.

22 мая Маск заявил на своей странице в Twitter, что сейчас идёт «битва» между бумажными деньгами и криптовалютой. По его словам, он на стороне последней.

В этот раз твит Маска почти не изменил стоимость биткоина — за 24 часа показатель упал только на 0,54%. По данным ресурса Coindesk, к 11:30 по времени Восточного побережья США (18:30 мск) курс биткоина держался на отметке $37 712,59 за единицу.

Тем не менее 4 июня произошёл крупный обвал. Стоимость биткоина рухнула более чем на тысячу долларов после твита Маска об этой криптовалюте. Это не первый раз, когда стоимость биткоина падала из-за слов предпринимателя.