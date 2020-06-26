Представители командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара отказались от услуг американских лоббистов, удалось выяснить NEWS.ru. Дипломатическая команда самопровозглашённого фельдмаршала в лице Ливийского центра поддержки принятия решений не продлила контракт с американской GR-фирмой Linden Government Solutions, следует из базы данных американского Закона о раскрытии лоббистской деятельности (LDA). Это можно считать признаком понижения роли США в рамках ливийского вооружённого конфликта.

Компания Linden Government Solutions больше не будет заниматься продвижением интересов ЛНА в США. Это выяснил NEWS.ru, изучив базу данных LDA. Представители компании подписали временные договорённости с Ливийским центром поддержки принятия решений ещё в прошлом году, когда началась наступательная операция Хафтара на Триполи. Стоимость контракта составляла $2 млн.

После общения с фельдмаршалом Хафтаром в течение пяти лет и встречи с ним в Бенгази я понимал, что мы на правильной стороне истории, — говорил президент Linden Government Solutions Стивен Пэйн год назад. — Фельдмаршал привержен стабилизации ситуации в Ливии, искоренению ИГ (запрещённая в РФ группировка) и «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), а также обеспечению свободных и справедливых выборов впервые за почти десятилетие.

В прошлой заявке Linden Government Solutions говорится, что у компании есть огромный опыт работы в бывшей Джамахирии. Пейн и главный советник Linden Брайан Эттингер ранее работали с представителями Муаммара Каддафи: им принадлежит авторство мирного плана по транзиту власти и проведению выборов в Ливии. Весной 2011 года Пейну и Эттингеру удалось договориться об освобождении американцев Клэр Джиллис и Джеймса Фоли, а также испанца Мануэля Бареллы, которые находились в руках Каддафи, говорится в самопрезентации Linden Government Solutions.

Amru Salahuddien/dpa/ТАСС

Наша команда глубоко знает Ливию и поможет преодолеть разрыв между ЛНА и правительством США и СМИ, которые не знают о реальной ситуации на местах, — обещал год назад Эттингер. — Очень важно, чтобы американские политики и западные СМИ понимали, что большая часть существующего нарратива [о Хафтаре] спровоцирована пропагандой.

Однако, судя по всему, преодолеть разрыв не удалось. Высказывавший ранее неопределённость по поводу отношений с Хафтаром Дональд Трамп теперь чаще контактирует с Правительством национального согласия (ПНС) в Триполи. По распространённому мнению, Вашингтон стал аутсайдером в Ливии. Этой оценки придерживается даже союзник Америки — Турция, которая активно поддерживает ПНС. Накануне официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Вашингтон больше не играет активную роль в ливийском кризисе.

США избегают брать на себя более определяющую роль в конфликте, — сказал чиновник. — Турция же ответит на любые попытки навредить её правам и интересам. Те, кто не соблюдает перемирие, пытаются оставить Турцию за бортом. Но такие попытки останутся безрезультатными. Мы ни с кем не стремимся к конфронтации, но в случае противодействия нашим интересам с нашей стороны последует ответ.

Ещё год назад у Хафтара была репутация прагматично действующего игрока, пытающегося балансировать между США и Россией. Прекращение контракта с лоббистской фирмой Linden Government Solutions может свидетельствовать о том, что ЛНА больше не видит пользы в поиске баланса. Результатом такой ревизии взглядов может стать попытка Хафтара ещё сильнее апеллировать к поддержке России, которую Турция и без того «награждает» титулами покровительницы самопровозглашённого фельдмаршала и инспиратором транзита наёмников. Вопрос лишь в том, до каких пределов Москва позволит вовлечь себя в многолетний вооружённый конфликт.