Гражданин Грузии открыл стрельбу по пограничникам в Южной Осетии

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Комитет государственной безопасности Южной Осетии сообщил о происшествии на государственной границе. По словам представителей ведомства, гражданин Грузии открыл стрельбу из охотничьего ружья по пограничникам.

Житель села Квемо-Чала Каспского муниципалитета Грузии Кахеладзе Заза Михайлович <...> углубился на территорию Южной Осетии в окрестностях населённого пункта Ахмадз Ленингорского района. При появлении сотрудников югоосетинских пограничных органов нарушитель произвёл по ним несколько выстрелов из помпового ружья, — цитирует сообщение Lenta.ru.

Однако грузинская сторона не согласна с такой формулировкой. По их мнению, представители «российских оккупационных сил» незаконно задержали человека, который проживает в деревне Квемо-Чала Каспского муниципалитета.

Указанный факт представляет собой опасный прецедент. Ещё раз подтвердилось, что опасная практика незаконных задержаний создаёт почву для тяжёлых инцидентов и эскалации ситуации, — заявили в Грузии.

На данный момент на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. Проводится служебная проверка. Нападавший получил огнестрельное ранение в голеностоп.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Южной Осетии помиловал нарушившего границу грузинского врача. Последний отказался признавать себя виновным в каких-либо нарушениях, в том числе и в нарушении госграницы.