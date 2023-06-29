Грета Тунберг приехала в Киев и встретилась с Зеленским

Фото: president.gov.ua

Шведская экоактивистка Грета Тунберг приехала в Киев, где поучаствовала в заседании рабочей группы по последствиям военных действий для экологии и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил глава его офиса Андрей Ермак в своем Telegram-канале. Зеленский в ходе встречи рассказал о последствиях разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области и обвинил РФ в экологических преступлениях.

Тунберг поблагодарила за приглашение и подчеркнула, что будет привлекать представителей экологических общественных организаций к обсуждению задач рабочей группы и экологических последствий войны, — рассказал глава офиса президента Украины.

Помимо Тунберг, в заседании группы приняли участие вице-президент Европарламента Хейди Хаутала и экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, а также и сам Ермак.

Зеленский заявил участникам о необходимости изучить широкий круг вопросов о влиянии конфликта с Россией на украинскую экосистему. Глава государства обратил внимание на последствия разрушения Каховской ГЭС, с которыми столкнулись жители Херсонской области. Зеленский указал, что ЧП нанесло значительный ущерб сельскому хозяйству и биоразнообразию региона.

28 июня в Киев с необъявленным визитом прибыл бывший вице-президент США, кандидат в президенты США Майк Пенс. Он встретился с Зеленским, посетил Бучу, Мощуны и Ирпень.

Ранее Тунберг возложила на Россию ответственность за разрушение Каховской ГЭС. Активистка назвала произошедшее настоящим экоцидом и призвала привлечь виновных к ответственности.