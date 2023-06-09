Грета Тунберг обвинила Россию в экоциде после разрушения Каховской ГЭС Экоактивистка Грета Тунберг обвинила Россию в экоциде после разрушения Каховской ГЭС

Фото: Carl-Johan Utsi / Tt/Global Look Press

России несет ответственность за разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), написала шведская экологическая активистка Грета Тунберг у себя в соцсетях. По ее словам, это настоящий «экоцид».

Слов нет, чтобы описать этот акт экологического разрушения... Это необходимо расследовать, и виновные должны быть привлечены к ответственности, — выразила свою позицию активистка.

Почему Тунберг думает, что в подрыве Каховской ГЭС виновата Россия, она не объяснила.

Ранее жители села Правые Солонцы Херсонской области рассказали NEWS.ru, что испытывают трудности с эвакуацией после затопления, вызванного разрушением Каховской ГЭС. Обрушение ГЭС спровоцировало затопление близлежащих городов и части Херсона — некоторые почти полностью оказались под водой. Есть жертвы и пропавшие без вести. По словам местных жителей, они третий день сидят на крышах домов в ожидании спасателей, однако помощи пока нет.

8 июня власти Новой Каховки заявили, что при наводнении погибли пять местных жителей. В свою очередь МЧС России сообщает, что из подтопленных районов удалось эвакуировать 300 человек за последние сутки. Всего с начала трагедии эвакуировали четыре тысячи человек, отчитался врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.