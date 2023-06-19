Грета Тунберг окончила школу: сколько она заработала на климате, что дальше 20-летняя шведская экоактивистка жалуется на усталость

Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Шведская экоактивистка Грета Тунберг окончила школу. NEWS.ru узнал, сколько она успела заработать на защите природы, почему жалуется на усталость и чем может заняться дальше.

Сколько лет Грета Тунберг борется за природу

9 июня Тунберг провела свою 251-ю забастовку перед шведским парламентом — последнюю в статусе школьницы. «Чтобы изменить ситуацию, нам нужны все. У нас просто нет другого выхода — только делать все, что в наших силах. Бой только начался», — заявила 20-летняя Тунберг.

В течение последних пяти лет Тунберг каждую пятницу пропускала школьные занятия и вместе с единомышленниками протестовала перед зданием шведского парламента в Стокгольме. Официально эти климатические пикеты назывались «Пятницы для будущего» (Fridays For Future), а неофициально — «школьные забастовки» Греты.

«Когда я начала бастовать в 2018 году, никак не могла предположить, что это к чему-то приведет, — мы всё еще здесь и не собираемся никуда уходить», — написала девушка в социальных сетях, пообещав продолжить борьбу за природу.

Фото: Henning Kaiser/dpa/Global Look Press Грета часто приезжала в Германию поддержать местных экоактивистов. На фото — протест против строительства нефтепровода в Восточной Африке

Почему Грета жалуется на усталость

Некоторое время назад активистка признавалась, что устала и больше не хочет, чтобы ее имя ассоциировали с движением в защиту климата.

«Это слишком большая ответственность... Если вы думаете, что вся надежда мира лежит на плечах перегоревших подростков, это не очень хорошо», — делилась Тунберг.

В ноябре 2022 года Грета пропустила 27-й климатический саммит ООН в Египте. В 2019-м на аналогичном мероприятии она произнесла речь, в которой обвинила политиков во лжи. После этого имя Тунберг узнал весь мир. Журнал Time по итогам 2019 года назвал ее человеком года.

Кто займет место Тунберг в экоактивизме

Со временем отношение мира к Грете во многом изменилось. Последователи начали отворачиваться от нее. Тунберг стали называть «глуповатой». В западных СМИ все чаще звучит тезис о том, что «культ Греты умер».

Экоактивисты, оппонирующие Тунберг и называющие себя истинными борцами за природу, ждут момента, когда о Грете забудут. Критики активистки приводят в пример конференции, на которых все внимание было приковано к ней, а не к экспертам по климатическим изменениям или жертвам природных катаклизмов. Например, во время одного из таких мероприятий операторы продолжали снимать молчащую Тунберг даже в тот момент, когда началось выступление другого участника с рассказом о пятиметровых волнах, накрывших его город.

Фото: Henning Kaiser/dpa/Global Look Press Для многих Тунберг стала рупором правды. Но сама девушка отчасти разочаровалась в активизме. Ведь за эти пять лет «мир не стал лучше»

Место Греты могут занять новые борцы за экологию: «Последнее поколение» (Die Letzte Generation), «Восстание против вымирания» (Extinction Rebellion) и «Просто останови нефть» (Just stop oil). Эти активисты устраивают перформансы по всей Европе: приклеивают себя к автострадам и к рамам картин в музеях, забрасывают полотна старых мастеров банками с супом, а римские фонтаны заливают черной жижей.

Фото: Jonas Gehring/Keystone Press Agency/Global Look Press Активистки «Последнего поколения» блокируют улицу в Гамбурге, июнь 2023 года. У них совсем другие методы, нежели у Тунберг

Сколько денег заработала Тунберг

Шведская школьница неплохо заработала на активизме. По данным западных СМИ, к 2023 году на счетах Греты лежало около $2 млн. Тунберг накопила эту сумму, получая премии и гранты от различных фондов. Сама Грета утверждает, что живет на простую учебную стипендию.

«Деньги, которые я зарабатываю, идут на благотворительность. Например, я могу пожертвовать суммы на восстановление диких заповедников», — говорит девушка.

По мнению журналистов, Грета содержит семью: ее родители практически перестали работать с тех пор, как их дочь стала популярной во всем мире. Мать активистки Малена Эрнман — известная в Швеции оперная певица, которая победила на Евровидении в 2009 году, отец Сванте Тунберг — актер дубляжа. СМИ называют его «пиар-менеджером бренда „Тунберг“».

Фото: Panama Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press В последнее время Грету беспокоят права индейцев Северной Америки

Как Тунберг пользуется славой

Грета пользуется своей популярностью, чтобы продвигать не только те идеи, которые касаются изменений климата и глобального потепления. В 2020 году она призывала поддержать движение за права чернокожих Black Lives Matter, в 2021-м агитировала вакцинироваться от COVID-19, а сейчас Тунберг высказывается по поводу конфликта на Украине.

14 июня Гретта устроила акцию у представительства ООН в Бонне в связи с разрушением Каховской ГЭС. Она назвала подрыв «экоцидом». «Еще одно злодеяние, для которого миру трудно подобрать слова. Наши взоры снова обращены в сторону России, которую необходимо привлечь к ответственности за ее преступления», — заявила Тунберг.

Фото: Oliver Berg/dpa/Global Loor Press Шведская девушка подумывает о том, чтобы поехать учиться в США

Что Грета Тунберг будет делать после окончания школы

Грета планирует поступить в один из вузов США. Как призналась девушка в прошлом году, она хотела бы учиться по одной из программ, где уделяют «особое внимание социальным проблемам и вопросам неравенства». В последнее время Тунберг интересуется проблемами коренных народов США, Канады и Швеции.

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