Граждан Узбекистана будут проверять в Казахстане из-за России Казахстан ввел новые условия въезда граждан Узбекистана из-за соглашений с РФ

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Граждане Узбекистана, которые планируют поездку в Казахстан, должны убедиться, что у них нет препятствий для въезда не только в эту страну, но и в Россию из-за двусторонних соглашений между Москвой и Астаной, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана. В сообщении говорится, что казахстанские органы проводят проверку наличия нарушений миграционного и другого законодательства России, а также неоплаченных штрафов у граждан Узбекистана.

В связи с нововведениями в правилах въезда в Республику Казахстан Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Узбекистана, въезжающим/выезжающим в/из Казахстан иметь при себе все необходимые документы, — говорится в сообщении.

При выявлении нарушения у гражданина Узбекистана во время пребывания в России его могут не пустить в страну или не выпустить из нее. Это также касается неоплаченных штрафов.

Ранее сообщалось, что полиция Москвы провела в городе рейды, в результате которых выявили 6000 нарушений миграционного законодательства. Суды приняли решение о выдворении из России 836 иностранных граждан. Кроме того, правоохранителям удалось установить 22 человека, находящихся в розыске.