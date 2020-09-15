Граница США и Канады откроется не раньше ноября 2020 года

Граница Канады и США будет открыта не раньше ноября 2020 года.
Как сообщил канадский телеканал CTV со ссылкой на высокопоставленный источник, сейчас ограничения действуют до 21 сентября.
Канадско-американская граница закрыта с 21 марта для несрочных перемещений, например, с целью туризма.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил, что ограничения будут действовать, пока страны не будут уверены в безопасности обычного режима перемещения через границу,
Как писал NEWS.ru ранее, Южная Осетия с 15 сентября 2020 года сняла ограничения на пересечение границ с Россией, которые были введены весной в связи с распространением коронавирусной инфекции. Также въезжающим в республику больше не нужно будет соблюдать 14-дневный карантин.
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