Главы МИД Турции и Швеции поссорились на пресс-конференции в Анкаре

https://static.news.ru/photo/39eccbbe-0db4-11eb-974e-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/Global Look Press

Глава МИД Швеции Анн Линде в ходе пресс-конференции в Анкаре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу намекнула на проблемы со свободой слова в Турции и получила в ответ упрёки за позицию Стокгольма по Греции. Дискуссия двух министров превратилась в перепалку.

Стоя рядом с Анн Линде, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу упрекнул шведского министра за то, что она призвала Анкару вывести войска из Сирии, а затем обвинил Стокгольм в поддержке курдов, которые воюют с сирийской армией, сообщает Associated Press.

Я хочу спросить, от чьего имени вы приказываете Турции уйти из Сирии или предупреждаете Турцию? — не выдержал Чавушоглу. — Если вы так щепетильно относитесь к правам человека, то почему бы вам хоть раз не покритиковать Грецию?

В ответ на это Линде сказала: «Я ваш гость. И не буду устраивать тут дебаты».

Я просто надеюсь, что у каждого в Турции будет возможность выразить свое мнение так же откровенно, как вы, министр, — добавила Линде.

Таким образом она намекнула на критику в адрес властей Турции за нарушения в области свободы слова и притеснения прокудских журналистов и политиков, добавляет AP.

Как сообщал NEWS.ru, ранее с критикой Турции также выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он заявил 12 октября, что решение Турции об открытии побережья Вароши — курортного района города Фамагуста, находящегося в буферной зоне Кипра, нуждается в пересмотре.

Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис ранее заявлял, что нарушение Турцией существующего статуса Вароши путём открытия её для ведения бизнеса и посещения туристов самым негативным образом скажется на европейских перспективах Анкары.

Отметим, что при этом Турция тоже имеет серьёзные рычаги давления на Брюссель. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Европа чувствует себя относительно спокойно лишь из-за усилий Анкары по сдерживанию потока мигрантов из ближневосточных стран, стремящихся попасть в Берлин, Париж или Лондон.