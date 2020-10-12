Совет ЕС призвал Турцию пересмотреть решение об открытии курорта на Кипре

https://static.news.ru/photo/3816138a-0c98-11eb-8ae5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hans-Werner Rodrian/Global Look Press

Решение Турции об открытии побережья Вароши — курортного района города Фамагуста, находящегося в буферной зоне Кипра, нуждается в пересмотре. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Отмечается, что министры иностранных дел 27 стран — членов Евросоюза призвали Турцию отказаться от этого шага.

Мы считаем, что решение об открытии пляжа Вароша подрывает взаимное доверие и повышает напряжённость в регионе и должно быть пересмотрено, — цитирует Борреля ТАСС.

В последние два года Анкара начала делать заявления об открытии курортной зоны Фамагусты для ведения бизнеса и туристов. В феврале в городе прошёл круглый стол, по итогам которого вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что пришло время превратить Варошу в курорт.

Как писал NEWS.ru, президент Республики Кипр Никос Анастасиадис заявлял, что нарушение Турцией существующего статуса Вароши путём открытия её для ведения бизнеса и посещения туристов самым негативным образом скажется на европейских перспективах Анкары.