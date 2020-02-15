https://static.news.ru/photo/da611fb6-5020-11ea-98b6-fa163e074e61_660.jpg Квартал Вароша в Фамагусте Фото: Hans-Werner Rodrian/imagebroker.com/Global Look Press

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что власти Северного Кипра имеют полное право на подготовку к открытию квартала Вароша в городе Фамагуста, закрытого с 1974 года. По его словам, эта территория является частью республики.

Жители государства могут предпринимать все действия для обеспечения экономического развития и стабильности родины, передаёт Anadolu.

Подготовительные работы к открытию района Мараш (турецкое название района Вароша. — NEWS.ru) являются доказательством того, что турки-киприоты не намерены соглашаться на статус-кво в регионе. Открытие района Мараш не просто пустые слова, — подчеркнул он.

Вароша находится под защитой резолюции Совбеза ООН от 1984 года, согласно которой район не сможет быть заселён никем, кроме его первоначальных жителей.

Ранее, как писал NEWS.ru, Евросоюз раскритиковал намерение Турции приступить к проведению разведочных и буровых работ в исключительной экономической зоне Кипра. Речь идёт о намерении Анкары отправить к берегам острова буровое судно Yavuz для проведения новой операции.