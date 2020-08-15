Турции пригрозили проблемами за открытие Фамагусты для бизнеса и туристов

Нарушение Турцией существующего статуса Вароши — курортной зоны города кипрского города Фамагуста — путём открытия её для для ведения бизнеса и посещения туристов — самым негативным образом скажется на европейских перспективах Анкары.
Об этом заявил президент Республики Кипр Никос Анастасиадис,
Фамагусту покинула значительная часть местных жителей во время оккупации северной части Кипра Турцией в 1974 году. В городе остались турки-киприоты, но район Вароша полностью опустел. В настоящее время он номинально находится в буферной зоне ООН, а по факту — под контролем турецкой армии.
В последние два года Анкара начала делать заявление об открытии курортной зоны Фамагусты для ведения бизнеса и туристов. В феврале в городе прошёл круглый стол, по итогам которого вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что пришло время превратить Варошу в курорт, передавал NEWS.ru.
У Республики Кипр эти планы вызывают резко негативную реакцию, так как инициатива Анкары противоречит резолюции Совбеза ООН 554 от 1984 года. В этом документе говорится, что любые попытки заселить курортную зону Фамагусты кем-либо, кроме покинувших её местных жителей, недопустимы.
Анастасиадис направил протест генсеку ООН Антониу Гутерришу в связи с турецкими планами, также президент Кипра обратился к главам стран — членов Совбеза, председателю Евросовета Шарлю Мишелю и федеральному канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с призывом повлиять на Анкару.
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