Турции пригрозили проблемами за открытие Фамагусты для бизнеса и туристов

https://static.news.ru/photo/d230171c-df1c-11ea-881d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hans-Werner Rodrian/Global Look Press

Нарушение Турцией существующего статуса Вароши — курортной зоны города кипрского города Фамагуста — путём открытия её для для ведения бизнеса и посещения туристов — самым негативным образом скажется на европейских перспективах Анкары.

Об этом заявил президент Республики Кипр Никос Анастасиадис, передаёт ТАСС. Глава островного государства призвал Турцию «сначала рассчитать все издержки», так как решение об открытии курорта в Фамагусте в нарушение резолюций Организации объединённых наций «станет причиной не только обращения в Совбез ООН и Европейский совет, но и причиной того, что будет приостановлен весь европейский курс Турции». Президент Кипра подчеркнул, что решение проблемы Вароши достигается только через диалог и уважение международного права.

Фамагусту покинула значительная часть местных жителей во время оккупации северной части Кипра Турцией в 1974 году. В городе остались турки-киприоты, но район Вароша полностью опустел. В настоящее время он номинально находится в буферной зоне ООН, а по факту — под контролем турецкой армии.

В последние два года Анкара начала делать заявление об открытии курортной зоны Фамагусты для ведения бизнеса и туристов. В феврале в городе прошёл круглый стол, по итогам которого вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что пришло время превратить Варошу в курорт, передавал NEWS.ru.

У Республики Кипр эти планы вызывают резко негативную реакцию, так как инициатива Анкары противоречит резолюции Совбеза ООН 554 от 1984 года. В этом документе говорится, что любые попытки заселить курортную зону Фамагусты кем-либо, кроме покинувших её местных жителей, недопустимы.

Анастасиадис направил протест генсеку ООН Антониу Гутерришу в связи с турецкими планами, также президент Кипра обратился к главам стран — членов Совбеза, председателю Евросовета Шарлю Мишелю и федеральному канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с призывом повлиять на Анкару.