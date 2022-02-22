Главы ЛНР и ДНР ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал закон о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией, сообщает Луганский информационный центр. Аналогичный документ подписал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Ратифицировать Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Луганской Народной Республикой и Российской Федерацией, подписанный в городе Москве 21 февраля 2022 года, — говорится в подписанном главой ЛНР законе.

Пушилин отметил, что следующим шагом после ратификации договора с РФ будет установление дипломатических отношений и взаимодействия между профильными ведомствами.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик. Позднее российский лидер призвал парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

Путин и Пасечник заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республикой. С Пушилиным был подписан аналогичный документ. На следующий день парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией. В России вопрос о ратификации соответствующих документов будет рассмотрен Госдумой и Советом Федерации 22 февраля.