Главу Pfizer не пустили в Израиль без прививки от COVID-19

https://static.news.ru/photo/9be5d9f6-7f0a-11eb-ba2f-96000091f725_660.jpg Фото: Luc Claessen/Global Look Press

Глава фармгиганта Pfizer Альберт Бурле не смог попасть в Израиль, потому что у него нет прививки от COVID-19. Он отметил, что первый укол ему уже поставили, но вторую дозу он поставить ещё не успел.

А раньше он не вакцинировался якобы потому, что не хотел отбирать препарат у более нуждающихся американцах. Об этом сообщил The Jerusalem Post.

В итоге Бурле отказался от поездки, пока не получит второй укол. Израиль ранее заявил, что сомневается в эффективности Pfizer на том уровне, о котором заявили её создатели.

Координатор национальной программы по борьбе с коронавирусом профессор Нахман Аш рассказал, что более 12,4 тысячи израильтян заразились COVID после того, как получили первую дозу вакцины. Ещё около 69 человек заболели даже после второй дозы.

Среди них есть как минимум 69 заражённых, получивших и второй укол.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер Словакии Игор Матович жёстко ответил на призывы некоторых политиков страны отказаться от «Спутника V». Он сообщил, что отказ от препарата не рассматривается, потому что он необходим Словакии.