Российско-Китайский деловой совет: КНР не боится санкций Запада Евгений Маркин на полях ПМЭФ рассказал NEWS.ru о китайских инвестициях, платежах в юанях и восточных секретах ведения бизнеса

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Исполнительный директор, член правления НП «РКДС» Евгений Маркин

Российский бизнес, оставшийся без наработанных западных рынков и выстроенных логистических цепочек из-за спецоперации на Украине, в авральном порядке пытается развернуться в восточном направлении, под которым чаще всего подразумевается Китай. Кому-то такая адаптация к новой реальности удаётся лучше, у кого-то занимает больше времени. Для некоторых бизнесменов китайские компании — привычные партнеры, а кто-то входит на эту территорию впервые. Может ли китайский «ветер» (как когда-то выразился президент РФ Владимир Путин) успешно двигать российский бизнес? Опасаются ли китайские партнеры западных санкций? Об этом NEWS.ru поговорил с исполнительным директором Российско-Китайского делового совета (РКДС) Евгением МАРКИНЫМ на 25-м Петербургском международном экономическом форуме.

— На фоне конфликта на Украине и западных санкций Китай занял двойственную позицию. С одной стороны, на уровне деклараций Пекин поддерживает действия Москвы. С другой, многие китайские компании стали более сдержанно относиться к российским партнерам. Ощущают ли участники РКДС эту двойственность на примере собственного бизнеса?

— На уровне ООН и любых международных организаций Китай ни разу не высказался в плане одобрения западных санкций против России. Напротив, Китай всячески поддерживает Россию на дипломатическом уровне, подчеркивает обоснованность проведения специальной военной операции на Украине. МИД КНР полностью поддерживает борьбу России с нацизмом, потому что Китай в свое время сам пострадал от этого мирового зла. У нас с китайцами поэтому полное духовное единство мнений. Все разговоры о том, что между российскими и китайскими деловыми кругами возникли какие-то недопонимания в результате спецоперации, подбрасываются нашими недоброжелателями на Западе целенаправленно.

— То есть большая политика никак не вмешивается в российско-китайские экономические связи?

— Российско-Китайский деловой совет — это деловая структура, которая, безусловно, занимает патриотическую позицию. С нашей стороны эта позиция заключается в том, чтобы укреплять экономические связи с нашим соседом, с которым у нас четыре тысячи километров общей границы. И я не вижу, чтобы и с китайской стороны боялись поддерживать Россию, вести с ней совместный бизнес, — хотя такие предположения иногда появляются даже в китайскоязычном интернете. Однако это всё провокации, вбрасываемые Америкой с целью разобщить наше единство. На Западе видят, что нынешняя ситуация нас сплотила, и рассорить Россию и Китай никто и никогда не сможет.

Фото: c40/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

— Можете ли вы, положа руку на сердце, утверждать, что и ваши китайские коллеги и деловые партнеры все до единого придерживаются такой же точки зрения?

— Конечно, есть и такие китайские крупные корпорации, как частные, так и государственные, которые начали с осторожностью относиться к двусторонним проектам, в том числе и тем, по которым уже были достигнуты договоренности ранее, до введения западных санкций. Но на более низовом уровне, втором, третьем, четвертом, китайские компании идут в Россию полным ходом, выстраивают сотрудничество с регионами, обеспечивая своей деятельностью то самое импортозамещение, которое необходимо российской экономике в условиях закрытия западных рынков. Мы не видим никаких проблем для продолжения и развития нашего сотрудничества. Более того, после начала спецоперации всего за несколько месяцев объем российско-китайской торговли вырос на 20 процентов.

— Львиная доля этой торговли, несмотря на все усилия правительства и Центробанка РФ перевести её на национальные валюты, по-прежнему ведется в долларах США. Достаточно посмотреть, что на ММВБ объемы торгов в паре рубль — юань были мизерными даже в лучшие годы. Есть ли какие-то перемены на этом направлении после того, как ЦБ РФ ограничил внешнеторговые операции в долларах и евро?

— Перемены есть, и они идут в правильном направлении. Всё больше крупных российских компаний — добывающих, строительных — сейчас открывают расчетные счета в юанях, и платежи проходят без каких бы то ни было проблем.

—Тем не менее на практике всё выглядит не всегда столь благостно. Например, в начале июня китайские авиационные власти приняли решение запретить российским авиакомпаниям летать в аэропорты КНР. Не доказательство ли это того, что китайцы «один пишут, два в уме» — на словах поддерживают Россию, а на деле, по сути, присоединяются к антироссийским санкциям, пусть и не от хорошей жизни?

— Мы в конце мая организовывали встречу представителей правительства Чеченской Республики с китайским послом в РФ Чжаном Ханьхуэем, имея в виду, что Чеченская Республика — хороший плацдарм для китайских инвестиционных проектов. И там этот вопрос в том числе обсуждался. Никто не отрицает, что не всё «благостно». Но надо понимать, что запрет Китая на пролет российских самолетов вызван не нежеланием китайской стороны сотрудничать с Россией, а правилами международных коммерческих перелетов, в частности — условиями страховых компаний, которые находятся вне юрисдикции КНР или РФ. Светлой стороной этой медали является то, что такая ситуация мотивирует нас создавать и развивать логистические операции, полностью независимые от внешних факторов. Например, чтобы полеты в Россию и из нее совершались китайскими авиалиниями, чтобы воздушные суда и грузы страховали тоже китайские компании и так далее. Окончательная конфигурация будет зависеть от коммерческих интересов конкретных компаний.

Фото: rcbc.ru Делегация Российско-Китайского делового совета с китайскими партнерами прибыла в Чеченскую Республику с рабочим визитом

— Если я вас правильно понял, то антироссийские санкции оказались даже благоприятными для тех российских предпринимателей, которые заблаговременно переориентировали свой бизнес на китайский или в целом на азиатский рынок...

— Не только они, но и те компании, которые быстро сумели адаптироваться к изменившейся обстановке. Одной из задач РКДС как раз является поддержка отечественного бизнеса в процессе такой адаптации. У нас для этого есть и инструменты, и специалисты — как наши, так и китайские. На самом деле, как показывает практический опыт, переориентация бизнесов с западных рынков на китайский — совсем не сложный процесс. РКДС выступает в роли такой площадки, которая позволяет безболезненно переключить российских предпринимателей с ведения бизнеса в рамках западной ментальности на бизнес в ментальности восточной. Главное, что в этом помогает, — полное доверие между российскими и китайскими партнерами, которое в нынешней ситуации укрепляется с каждым днем.